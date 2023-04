Pool in Mitte: Wo günstige Mieten in Mode sind

Pool in der Großen Hamburger/Ecke Auguststraße in Mitte

Pool in der Großen Hamburger/Ecke Auguststraße in Mitte Daniel Farò

Eliza Edwards ruft fröhlich in den Raum hinein: „Wir haben jetzt viel mehr Laufpublikum.“ Sie steht neben einer Kleiderstange mit hochwertigen Hoodies und Designerkleidern. Mit der Hand streicht sie kurz über die Bügel.

Vor kurzem ist Pool aus der Kreuzberger Besselstraße nach Mitte gezogen, in eine der teuersten Wohngegenden der Stadt. Hier, in der DDR-Platte in der Großen Hamburger Straße, herrscht gerade ein reges Kommen und Gehen.

Ein Mann betritt den Laden. Auch er ist gut gelaunt. Er hat fünf große Papiertüten in den Händen, auf einer steht groß „Dior“. Er stellt die Tüten in einer Ecke ab, Eliza sagt: „Das ist Rune, einer der Gründer.“ Rune indes merkt an, dass die Dior-Tüte keinen frischen Einkauf enthalte: „Ich war gerade in der Reinigung und habe Sachen abgeholt. Einer unserer Mitarbeiter ist krank.“ Hier packt also der Chef mit an. Aber warum bringt er gereinigte Kleidung ins Geschäft?

Pool ist keine klassische Modeboutique, sondern gewissermaßen ein Leasingservice. Die beiden Gründer Rune Orloff und Kristian Rix versuchen, das bereits im Mobilitätssektor etablierte Sharing-Prinzip auf Mode zu übertragen. Das heißt: Mieten statt Besitzen. Dahinter steht natürlich zuallererst der Nachhaltigkeitsgedanke. Bekanntlich reicht aber ein reines Gewissen selten aus, um alte Gewohnheiten über Bord zu werfen. Machen wir uns nichts vor; viel mehr motivieren persönlicher Nutzen und Spaß.

Ohne viel Chichi: Der rauhe Charme der DDR-Platte entzückt auch drinnen. Daniel Farò

Der Anreiz, Mitglied bei Pool zu werden, dürfte also für viele die modische Abwechslung sein, die durch den Leihservice in den Kleiderschrank ­kommt – ohne ihn dabei zu beschweren. „Ab neun Euro pro Monat kann man sich etwas ausleihen“, erklärt Eliza. Das nennt man eine günstige Miete!

Eliza kümmert sich bei Pool um die Kommunikation nach außen und ist oft selbst vor Ort im Laden. Immer wenn neue Leute den hellen Raum betreten, eilt sie ihnen entgegen und begrüßt sie herzlich. Es gilt jetzt, hier im Kiez neue Interessenten zu begeistern. Denen muss erst mal die Agenda erklärt werden, denn die meisten denken, sie sind in einem ganz normalen Mitte-Store gelandet.

Aktuelle Kollektionen zum Ausleihen, Stylisten kommen genauso gern vorbei wie die Nachbarn. Daniel Farò

„Die Leute müssen ja erst einmal verstehen, dass sie Teil einer Community werden können“, sagt Eliza. Das bedeutet auch, dass Touristen, die hier ebenfalls zuhauf hereinschneien, nicht die Hauptzielgruppe von Pool sind. Ziel ist die Nachbarschaft, denn man kann das komplette Sortiment auf keiner Website sehen, sondern nur im stationären Store. Und selbst hier ist nicht alles ausgestellt. Vieles befindet sich aus Platzgründen im Lager und wird je nach Modemieterwunsch nach vorne gebracht. So ist auch die Beratung ein wichtiger Teil des Konzepts.

Pool bietet nur Kleidung aus aktuellen Kollektionen an, diese dann in verschiedenen Größen. Die Sachen sind ergo keine Secondhandware im klassischen Sinne, sie werden erst durch den Umlauf irgendwann dazu. Weil die Kompetenz der beiden Gründer vor allem in der High-End-Streetwear liegt, beinhaltet das Pool-Angebot auch großteils Marken aus diesem Bereich: Soulland, C.P. Company, Raf Simons, Our Legacy, GR-Uniforma, Rassvet sowie aktuelle Capsule-Kollektionen wie Ganni x Juicy Couture.

Besonders interessant sind die Kollektionsteile von Comme des Garçons. Die avantgardistischen Kleider und Mäntel spielen jenen in die Karten, die auf Partys oder Events mit einem frischen Look glänzen wollen, ohne diesen für immer und ewig behalten zu müssen. Die Leihgebühr ist entsprechend höher.

Die Gründer Kristian Rix und Rune Orloff (von links) Matthee van der Plas.

ABOUT Pool wurde 2020 von den zwei in Berlin lebenden Dänen Rune Orloff und Kristian Rix gegründet. Orloff ist CEO bei Pool, zuvor arbeitete er in kaufmännischer Leitung für Marken wie Mykita oder Henrik Vibskov und half diversen Fashionlabels dabei, ihre Nachhaltigkeitsstrategien umzusetzen. Rix ist CXO bei Pool. Davor baute er diverse Start-ups auf, unter anderem für die Kunden Estée Lauder und Hilton Worldwide. Nachdem die Corona-Pandemie kurz nach dem Launch von Pool einsetzte, ist der Umzug nach Mitte das zweite Kapitel und gleichzeitig ein Neuanfang.

Die Preise werden pro Stück für einen Monat berechnet, die Reinigung ist inbegriffen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Kleidungsstücke früher oder später zurückzugeben oder nach beliebiger Zeit mit einem anderen Teil zu tauschen. Der Preis wird dann entsprechend angepasst. Auf die Frage nach dem Verschleiß antwortet Eliza: „Bisher haben wir das Problem nicht, da es Pool erst seit 2020 gibt und die Sachen sehr hochwertig sind. Wenn man sie irgendwann nicht mehr verleihen kann, werden wir Wege finden, sie in den Kleiderkreislauf zu geben.“ Übrigens: Wer doch ein Teil sein Eigen nennen möchte, der kann es selbstverständlich auch kaufen.

Pool, Große Hamburger Straße 42, 10115 Berlin, Mo–Sa 11–19 Uhr, Web: p-o-o-l.xyz, Instagram: @pool.berlin, Mail: hello@p-o-o-l.xyz