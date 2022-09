Flohmarkt in Berlin: Supermodel Toni Garrn verkauft ihre Klamotten

Das Model bringt am Wochenende in Berlin auch Kleider von Gigi Hadid und Gisele Bündchen, Barbara Schöneberger und Joko Winterscheidt unter die Leute.

Zwei, drei Röcke von Gigi Hadid sind dabei, ein paar Sachen von ihrer Schwester Bella und Karlie Kloss, auch von Gisele Bündchen. Was ab Donnerstag auf den Kleiderbügeln im Alhambra auf dem Kurfürstendamm hängt, steckte zuvor in den Schränken berühmter Persönlichkeiten. „Ich habe dieses Mal aber nicht nur Klamotten von meinen Model-Freundinnen dabei“, sagt Toni Garrn (30) im Interview.

„Auch deutsche Stars wie Barbara Schöneberger oder Joko Winterscheidt haben etwas gespendet.“ Für Mode-Enthusiastinnen besonders interessant: Auch Kleidungsstücke der legendären ehemaligen Chefin der französischen Vogue, Carine Roitfeld, sind dabei.

Schon seit einigen Jahren veranstaltet Garrn, selbst Supermodel und Schauspielerin von internationalem Renommee, ihre Flohmärkte für den guten Zweck. Was in New York, London oder Paris unter dem Titel „Supermodel Flea Market“ begann, wird ab Donnerstag in Berlin fortgeführt. Das „Model“ ist aus dem Veranstaltungsnamen geflogen – das nunmehr „Super Flea Market“ genannte Event soll eben auch, aber nicht nur die abgelegten Kleider hochkarätiger Mannequins unter die Leute bringen.

Oldies but Goldies: Die Ware kommt von Moderatorinnen und Topmodels. Super Flea Market

Das Grundkonzept bleibt das gleiche: Höchstpersönlich sammelt Garrn, die von Marken wie Chanel, Balmain und Calvin Klein gebucht wird, Kleiderspenden von berühmten Freundinnen und Bekannten ein – keine Zara-T-Shirts natürlich, sondern hochwertige Designermode. „Ich möchte gute, qualitative Ware zu angemessenen Preisen bieten“, so das Model; schließlich gingen die Erlöse zu 100 Prozent an ihre eigens gegründete Toni Garrn Fondation.

2022 durch die Toni Garrn Fondation realisiert: eine neue Entbindungsstation für eine ländliche Region Ghanas. Florian Schüppel

Seit 2016 unterstützt die NGO verschiedene Bildungs- und Gesundheitsinitiativen für Mädchen und junge Frauen in mehreren afrikanischen Ländern. „Ganz konkret wollen wir mit den Einnahmen des Flohmarkts dieses Mal Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Campus einer Sekundarschule in Uganda bauen“, sagt Garrn. „Außerdem müssen wir bei einer anderen Schule in Ghana dringend das Dach erneuern, und beide Schulen brauchen noch Computerräume.“

Eine Ikea-Tüte voller Blusen von Barbara Schöneberger

Der Flohmarkt in Berlin, der über das Wochenende hinweg in der Location auf dem Kurfürstendamm stattfindet, soll außerdem einen inhaltlichen Fokus auf das Thema „bewusster Konsum“ setzen. „Second Hand kaufen und verkaufen ist ja ohnehin schonmal sehr nachhaltig“, sagt Toni Garrn, zusätzlich werde es im Alhambra Panel Talks zum Thema geben; eine integrierte Ausstellung nationaler und internationaler Künstlerinnen und Künstler, ein kleines Musikprogramm und freie Getränke runden das Wochenende ab.

Keine ollen Zara-Shirts: Im Alhambra wird's gute Designerware geben. Super Flea Market

„Um dem Thema gerecht zu werden, habe ich ganz bewusst keine Kleiderspenden quer durch die Welt schicken lassen“, sagt Toni Garrn. Barbara Schöneberger zum Beispiel habe eine dicke Ikea-Tüte voller Blusen direkt bei der Veranstalterin abgeben lassen, andere Kleidungsstücke habe sie sich von ihren berühmten Freundinnen persönlich geben lassen, „zum Beispiel auf meiner Hochzeit“, so Garrn.

St. Joseph in Domeabra: Auch die Schule in der ghanaischen Kleinstadt wurde durch die Fondation realisiert. Florian Schüppel

Im Oktober 2020 hat das Model den Schauspieler Alex Pettyfer geheiratet – und tatsächlich wird das wohl spannendste Teil des Flohmarktes an dieses Fest erinnern. „Es ist mir nicht so leichtgefallen, aber ich gebe eines meiner Kleider weiter, die ich an diesem Tag getragen habe“, sagt Toni Garrn - ein fließendes rückenfreies Kleid von Alberta Ferretti für nun 3000 Euro.

Wer nun allerdings glaubt, in den nächsten Tagen mit dem Supermodel ein bisschen falschen zu können, hofft umsonst. „Das werde ich auf keinen Fall zum Schleuderpreis hergeben“, so Garrn. „Dann nehme ich es lieber wieder mit und versuche es beim nächsten Flohmarkt nochmal zum selben Preis.“ Ist ja schließlich für den guten Zweck.

Super Flea Market von Toni Garrn im Alhambra, Kurfürstendamm 68 in Charlottenburg. Eröffnung am Donnerstag um 18 Uhr, Freitag und Samstag 12-22 Uhr, Sonntag 12-18 Uhr. Sämtliche Veranstaltungen sind öffentlich, es müssen aber Tickets gebucht werden – eine Karte für die Eröffnung kostet 35 Euro, Tickets für die übrigen Tage werden auf freiwilliger Spendenbasis rausgegeben. Mehr Infos zum Programm und den Ticketverkauf gibt es hier.