Auf dem größten Rave der Stadt gab es wieder eine große Style-Vielfalt zu bestaunen. Vorbei scheinen die Zeiten, in denen sich die Menschen auf der Loveparade als „Raver“ verkleideten. Zwar zitierten einige die Perücken, Blumen oder den Glitzer der 90er-Jahre, aber die Mehrheit kam in Sommeroutfits, die gleichwohl clubtauglich und sexy waren.

Pinke Bob-Perücken sind ein Dresscode-Klassiker der Loveparade, also passen sie auch bei „Rave the Planet“. Sabine Röthig

Die Warnweste könnte auch ein Rave-Outfit sein, ist aber in diesem Falle ernst gemeint. Sabine Röthig