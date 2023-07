Geliebt von Tom Ford, Galliano und Lagerfeld: Die Diptyque-Duftkerze wird 60

Schon in der Renaissance wollte man, dass Räume gut riechen. Damals hatte man noch mit teils katastrophalen hygienischen Zuständen zu kämpfen. Abhilfe schafften durchlöcherte Gefäße mit duftenden Potpourris aus Blüten und Kräutern, diese Methode hielt sich bin in den Barock. Heute übernimmt das die allseits präsente Duftkerze, die es vom Discountermodell bis zu Designerkreationen in allen Preisstufen gibt.

Doch aufgepasst, hier sollte man lieber ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und sich an endgültig Bewährtes mit hoher Wachsqualität und langer Brenndauer halten. Schon darum kommt man an den Duftkerzen von Diptyque kaum vorbei. Neben den Kerzen gibt es heute auch Raumdüfte, Parfums und Seifen – das vor mehr als sechzig Jahren gegründete Unternehmen steht als Klassiker längst an vorderster Stelle bei Duftliebhabern. Mittlerweile umfasst das Sortiment über fünfzig(!) verschiedene Kerzendüfte. Sie brennen siebzig Stunden lang, ohne aufdringlich zu sein oder gar Kopfschmerzen zu verursachen – wie leider manche ihrer allzu günstigen Nachahmer.

In Tom Fords Schauen duftete es danach

Ob das rauchige „Feu de Bois“ (Waldfeuer) im Winter, „Mimosa“ oder „Figuier“ (Feigenbaum) im Sommer, die Odeurs von Diptyque lassen einen durch alle Kontinente und Stimmungen reisen. Die Konsistenz des Wachses wie die Duftstoffe gehören zu den besten der Welt. So verwundert es nicht, dass es fast keine Ausgabe von Magazinen wie World of Interiors oder AD Architectural Digest gibt, auf denen das grafische Kerzenlabel nicht irgendwo in einem Apartment zu entdecken ist. Wahlweise in New York, Paris oder Berlin.

Die Gründer von Diptyque begegnen sich durch Zufall: Yves Coueslant, Christiane Montadre und Desmond Knox-Leet (v.l.). Montadre war Absolventin der Hochschule der Schönen Künste, als sie den Maler Knox-Leet traf. Gemeinsam entwarfen sie bereits Muster für Stoffe und Tapeten, als man ihnen Yves Coueslant vorstellte. Der Rest ist duftende Geschichte. Diptyque

Mitte der 1990er startete Diptyque seinen Siegeszug um die Welt, weil damalige Stylestars wie Tom Ford bei Gucci ihre Modenschauen mit den Kerzen bedufteten und Karl Lagerfeld sie ständig als Gastgeschenke verteilte. Neben dem Wohlgeruch sind die konischen Gläser mit den schwarzweißen Etiketten auch noch so dekorativ, dass selbst Menschen, die alles Opulente verabscheuen, ein Loblied auf das Design anstimmen. John Galliano kreierte für das Haus sogar seine eigene Kerze, komplett aus schwarzem Wachs. Zum Millennium war das noch eine Novität.

Vreelands Favorit: Pinienwachs von Rigaud

Eigentlich hatten die drei Schöngeister und Diptyque-Gründer Christiane Gautrot, Desmond Knox-Leet und Yves Coueslant ursprünglich die Idee gehabt, einen „Basar“ zu eröffnen. In dem Pariser Geschäft sollte man allerlei Unerwartetes für die Wohnung finden können. Da ihre Wurzeln in der Architektur und der Textilgestaltung lagen, verkauften sie anfangs nur Fundstücke für die Wohnung, die sie von ihren Reisen mitbrachten, sowie selbst entworfene Möbelstoffe. Gerade die Stoffe kamen in Paris gut an, denn die Designs orientierten sich am damals wieder schick werdenden „Arts & Crafts“ und dem Look der englischen Bloomsbury-Gruppe. Die Franzosen bewunderten die Arrangements und Dekorationen der Firmengründer – und kauften dort bald nicht mehr nur Textiles, sondern auch die ersten drei Duftkerzen, die Diptyque 1963 kreierte. Das Bestseller-Trio bekam Jahr für Jahr duftenden Zuwachs, sodass das zauberhafte Eckgeschäft am Boulevard Saint-Germain 34 in Paris zum Wallfahrtsort für Ästheten wurde.

Das ovale Dyptique-Logo geht auf die textilen Ursprünge der Marke zurück Aus einem Muster entstand die bis heute benutzte Vignette. Diptyque

Übrigens: Wer es noch elitär-legendärer wünscht, der sollte sich mal eine Kerze von Rigaud anzünden. Die Düfte dieser Marke sind jedoch wesentlich prägnanter als die von Diptyque und erfordern eine selbstbewusste Persönlichkeit. Diana Vreeland, die legendäre Modejournalistin, hatte die dunkelgrüne Version mit Pinienaroma bereits ab den 1959 bei Harper’s Bazaar und Vogue brennen. Man kann diese Kerzen mit extraweichem Wachs als Urahnen ihrer Gattung betrachten. Was Mrs. Vreeland ihren Lesern verheimlichte: Dass diese Kerzen nicht nur gut riechen, sondern dass ihr Ehemann Reed einer der Gesellschafter der Firma war. So schlug die clevere Stilikone zwei Fliegen mit einer Klappe und beduftete nicht nur die Luxusapartments der Fifth Avenue, sondern spülte auch noch Geld in die Familienkasse.