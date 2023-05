Thorsten „Nagel“ Nagelschmidt: Im Anzug durch die Nacht

In Neukölln durch die Nacht, schau was ein Anzug aus dir macht: Thorsten Nagelschmidt very well dressed im mausgrauen Zweiteiler.

In Neukölln durch die Nacht, schau was ein Anzug aus dir macht: Thorsten Nagelschmidt very well dressed im mausgrauen Zweiteiler. Bastian Bochinski

Wenn Thorsten Nagelschmidt spricht, schleicht sich schnell ein feiner Humor in seine Sätze. Dabei bleibt er höflich und respektvoll – vor allem Fremden gegenüber, deren Verständnis für Metaebenen er nicht kennt.

Das hat schon mal Stil. Dazu ein Anzug, der sitzt, und ein gemustertes Hemd, genau diesen einen Knopf zu viel aufgeknöpft, dass es als Fashion-Statement verstanden werden kann. Auf der Brust blitzt eine Kette, aber nicht aus Gold, sondern in punkigem Silber. Untenrum: Schnürschuhe aus Leder. Fertig.

Was lernen wir daraus? Stil ist ein fein austarierter Hybrid aus Verhalten und Outfit. Nagelschmidt dosiert korrekt. Geboren im Münsterland, kam er 2006 nach Berlin. In seiner Funktion als Schriftsteller hat er seit 2007 bereits fünf Bücher geschrieben. Sein jüngstes Werk „Arbeit“ (2022) handelt von Berliner Nächten und Menschen, es wurde von der Kritik bejubelt.

Nagelschmidt, der von Freunden und Fans auch „Nagel“ genannt wird, ist vielen auch als Sänger und Gitarrist der Band Muff Potter bekannt, die sich am 9. Mai vor genau 30 Jahren 1993 zur ersten Bandprobe traf. Seitdem wurden zahlreiche Alben veröffentlicht, noch mehr Fans angesammelt und sich zwischendurch einmal getrennt. Letzteres ist bereits einige Jahre her, weswegen sich die vier Musiker gerade auf Jubiläumstour befinden und in diesem Zuge am 1. September im SO36 in Berlin auftreten. Aus eingangs erwähnten Gründen haben wir mit Thorsten „Nagel“ Nagelschmidt jedoch nicht über Musik gesprochen, sondern ihm zehn Fragen über Mode gestellt.

1. Welches ist Ihr Lieblingskleidungsstück momentan?

Ein T-Shirt der Gruppe Bohren & Bohren & der Club of Gore mit einer verfremdeten Version des Albumcovers ihrer LP „Piano Nights“, das auf deren Berlin-Konzert im letzten Jahr in meiner Größe ausverkauft war – das ich dann aber noch online ergattern konnte. Leider trage ich beim Ausgehen so gut wie nie T-Shirts, weil ich die Kombination T-Shirt/Sakko nicht mag, das Sakko aber brauche, allein schon wegen der Taschen.

2. Als Musiker und Buchautor sind Sie mit zwei sehr unterschiedlichen Arbeitssituationen konfrontiert. Wie unterscheidet sich Ihr Bühnenoutfit von dem, was Sie beim Schreiben tragen?

Eigentlich gar nicht so sehr. Außer, dass ich zu Hause auch mal Pullover trage. Auf der Bühne hingegen ausschließlich Anzug und Hemd, sowohl in meiner Rolle als Schriftsteller bei einer Lesung wie auch als Sänger und Gitarrist bei einem Konzert mit Muff Potter. Wobei die Band-Livesituation aus Gründen wie Bewegung, Temperatur und so weiter ein paar Besonderheiten verlangt. Der Anzug muss dünn sein und möglichst schnell wieder trocknen, während es sich bei dem Hemd um ein von mir sogenanntes „Stagehemd“ handeln sollte. Ein Stagehemd zeichnet sich durch seine Strapazierfähigkeit aus und durch ein Material, das auch auf sehr heißen Bühnen weder allzu sehr am Körper klebt, noch durchsichtig wird oder Schweißflecken betont. Hier eignen sich besonders florale Motive in eher dunklen Farben.

3. Ihre Band macht Punkmusik. Im Punk sind ja kaputte Sachen Usus. Gehen Sie entsprechend lässig mit Löchern und Rissen in Ihrer Kleidung um?

Es gibt nur eins, das ich mehr hasse als Löcher in der Kleidung: Klamotten wegwerfen. Deshalb nähe ich vieles wieder zusammen. Überwiegend mit Nadel und Faden von in Hotelzimmern stibitzten Sewing Kits. Da mein Talent an der Nadel begrenzt ist, bringe ich auch mal was zur Änderungsschneiderei schräg gegenüber meiner Wohnung, wo ich für meine Hoffnung auf die Rettung lieb gewonnener, aber schon völlig fadenscheiniger Kleidungsstücke oft nur ein müdes Lächeln ernte. Am liebsten wäre mir, alles würde für immer halten.

4. Sie waren mal in der berühmten GQ-Liste der 100 bestangezogenen Männer Deutschlands. Wie kam es dazu?

Über das Auftauchen in dieser Liste wurde ich via Facebook informiert. Ich glaube, es war zur Zeit meines Buchs „Drive-By Shots“, das 2015 herauskam. Ich war auf Platz 79 und damit immerhin vor Jan Böhmermann und Blixa Bargeld. Ich weiß noch, dass in der Kurzbeschreibung der hässliche Begriff Normcore fiel, für den ich meiner Meinung nach heute noch bei irgendwem von der GQ etwas gut habe.

5. Wo kaufen Sie Ihre Kleidung ein?

Manchmal online, lieber aber in Geschäften und gerne auch mal secondhand – zumindest in der Theorie. Praktisch fehlt es mir meistens an der nötigen Geduld.

6. Haben Sie Lieblingsmarken?

Lange Jahre konnte ich mich auf Anzüge und Hemden von Tiger of Sweden verlassen, zumindest was die Größen und Schnitte, oft auch was die Designs anging. Dann aber wurden letztere immer langweiliger, und Verarbeitung und Qualität ließen ebenfalls stark nach. Seitdem bin ich bezüglich einer Marke sozusagen heimatlos.

7. Wie stehen Sie zu Turnschuhen?

Zum Turnen nichts anderes.

8. Welchen Trend mögen Sie gar nicht im Moment?

Diesen bollerigen und latent ironischen „International-Queer-Hipster-Yuppie-Retro-Trend“ in all seinen Schattierungen. Dummerweise lebe ich in Neukölln.

9. Wie oft sortieren Sie Ihren Kleiderschrank aus, und wo landen die Sachen?

Das habe ich zuletzt vor etwa anderthalb Jahren getan und bin dann auf der Suche nach einem Altkleidercontainer ewig durch die Straßen gegurkt. Man denkt ja immer, die Dinger stehen an jeder Ecke, muss dann aber feststellen: Ach nee, war ja auch wieder nur Altglas.

10. Was ist Ihre preisliche Schmerzgrenze bei einem Kleidungsstück?

Meine Sachen sind nicht so teuer, als dass ich da eine Schmerzgrenze definieren müsste. Aber wenn mir ein Preis sehr frech vorkommt, dann muss ich das Ding an dem Preisschild auch nicht unbedingt haben.

Die einen nennen ihn Punk, die anderen Indie oder Angry Pop Music: den Sound von Muff Potter. Die Band von links: Thorsten Nagelschmidt (Gitarre, Gesang), Thorsten Brameier (Schlagzeug), Dominic Laurenz (Bass) und Felix Gebhard (Gitarre). Bastian Bochinski

Alle Termine zur Muff-Potter-Tour auf www.muff-potter.de