Casper ist acht und blickt schon recht dominant in die Kamera. Sein Bart ist rot und voll, seine Augen sind stechend grün. Coco ist zwei und hat schon graue Haare. Und Ziggy schaut ein wenig erschrocken in die Kamera.

Alle drei sind Katzen und eine ist hübscher als die andere. Wer sie sympathisch oder hübsch findet, der vergibt ein Herzchen. Wem die gezeigten Vierbeiner nicht zusagen, der drückt das Kreuzchen, und wer sich gar nicht entscheiden kann, der drückt ein Bookmark für später.

tinder4ctas.com Das ist Leo. Leo ist vier Jahre alt und sein Besitzer ist Unternehmer.

All die Katzen findet man auf der Seite tinder4cats.com, und das Schöne daran ist, dass das Betrachten dieser Katzenbilder eine wirklich entspannende Sache ist. Zudem gibt es einen Link zu einem Tierheim in der jeweiligen Umgebung der User. Wenn das nicht ein wenig Trost und Ruhe spendet in diesen unguten Zeiten. Nicht umsonst ist „Cat Content“ einer der meistgesuchten Begriffe in den Suchmaschinen.