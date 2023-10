Tom Àdam: Im Schlafanzug durch Berlins Straßen

Tom Vitolins’ Augen sehen aus wie zwei hellblaue Schmucksteine, so sehr strahlen sie durch die Brille mit den kreisrunden Gläsern. Ein kleiner Schnurrbart hüpft über seiner Oberlippe, halblanges Haar umschmeichelt sein Gesicht. Wir befinden uns im Café des Hoxton-Hotels in Charlottenburg. Vitolin sitzt auf dem Barhocker wie auf einem Pony. Zur dunklen Bundfaltenhose trägt er ein zitronengelbes Schlafanzugoberteil. Ist dieser Mann verrückt?

Mitnichten. Vitolins ist Geschäftsmann, und zwar ein sehr erfolgreicher – obwohl er noch sehr jung ist. „Ich komme gerade aus Paris zurück“, sagt er heiter. „Ich hatte dort ein paar Meetings, unter anderem mit Saint-Germain, dem Fußballclub.“ Hoppla, das ist ein großer Name! Es sei um Pyjamas gegangen, die Vitolins vielleicht bald für die Spieler macht. Und Pyjamas kann Vitolins, denn die sind sein Kerngeschäft. Warum er nun gerade hier, am helllichten Tag während unseres Gesprächs selbst einen trägt – dazu später mehr.

Geboren 1996, wuchs Vitolins in geordneten Familienverhältnissen im Speckgürtel von Riga auf. Gleich nach dem Schulabschluss zog es ihn ins Ausland. Jedoch nicht, um zu studieren, sondern um Geschäfte zu machen. Paris war sein Ziel, die Hauptstadt der Mode, der Liebe und des Genusses. Doch dann kam Berlin dazwischen.

„Ich war eigentlich schon kurz davor, nach Paris zu ziehen“, erzählt er. „Doch dann musste ich für ein paar Geschäftstermine nach Berlin.“ Der Jungunternehmer mietete sich über Airbnb in einem Loft am Kotti ein. Und dann passierte das, was viele Zugezogene berichten: Ein warmer Frühling, ein sympathisches, aus dem Winterschlaf erwachendes Berlin, nette Gastgeber, die anbieten, doch einfach länger zu bleiben … Also blieb Vitolins. „Aus drei Tagen wurden drei Wochen, aus drei Wochen wurden fünf Jahre“, erzählt der Lette, der trotz der allgegenwärtigen Feierwut in seiner neuen Heimatstadt nie das Business aus den Augen verlor.

Der Tom-Àdam-Gründer Tom Vitolins möchte den Pyjama als Straßenkleidung etablieren. Wird er schaffen, was die Mode bisher nicht vermochte? Bastian Thiery für Berliner Zeitung am Wochenende

Seine erste Firma registrierte Vitolins, als er 18 war, noch in Lettland. Damals ging es um Design, später war es Unterwäsche, bis er schließlich bei Schlafanzügen ankam – ein Kleidungsstück, das ja eher im Verborgenen getragen wird und das nach Vitolins’ Auffassung in der Mode viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Also gründetet er 2015 das Label Tom Àdam, mit dem er bis heute von Berlin aus hochwertige Schlafanzüge aus griffigem Leinen und weicher Viskose vertreibt.

Es ist schon erstaunlich, wie eine so simple Idee eine derartige Durchschlagskraft haben kann. Weder erfindet Vitolins das Rad mit seinen Produkten neu, noch ist es irgendein trendiger Zug, auf den er aufspringt. Sein Erfolg fußt vor allem auf einer gesunden Selfmade-Mentalität sowie einer persönlichen Geschichte, in der alles enthalten ist, was ein modernes unternehmerisches Unterfangen braucht: Design, Qualität, Nachhaltigkeit, Familie und Humor. Und vielleicht ist es sogar letzteres, was am Ende dazu führt, dass Vitolins zum Beispiel von einem berühmten Fußballclub wie Saint-Germain eingeladen wird.

Oma, Mutter, Vater modeln in den Schlafanzügen des Sohnes

Mit Sicherheit hatten die Franzosen zuvor einen Blick auf die Website des Wahlberliners geworfen. Denn dort, auf der Tom-Àdam-Website, modeln die Familienmitglieder in den Pyjamas des Filius, dass es nur so eine Freude ist: die Oma mit grauer Bobfrisur auf dem Steg am See oder der Vater mit langem Rauschebart und Buch im Garten. Ein „Familienunternehmen“ bis in die letzte Konsequenz.

„Ich habe alle in das Business involviert“, lacht der Firmengründer, der sich auch gerne selbst vor der Kamera zeigt. Der Vater helfe zudem bei geschäftlichen Dingen, erklärt Vitolins weiter. Und die Mutter fertige die Prototypen und kümmere sich um den Versand. Und dann lüftet Vitolins ein Geheimnis. Die Kaschmirpullover, die er neben den Pyjamas in seinem Shop verkauft, werden allesamt von seiner Mutter gestrickt. Zehn Stück schafft sie pro Jahr. Das hat natürlich seinen Preis: 825 Euro kostet ein von der Mama in Lettland handgefertigtes Exemplar.

Tom Vitolins im Restaurant des Hoxton-Hotels in Charlottenburg. Er trägt einen grünen Tom-Àdam-Pyjama aus Leinen, nachhaltig hergestellt in seiner ursprünglichen Heimat Lettland. Bastian Thiery für Berliner Zeitung am Wochenende

Nicht nur die Pullover kommen aus Vitolins’ lettischer Heimat, die gesamte Produktion seiner Pyjamas samt logistischer Zentrale ist dort angesiedelt: Vom Familiensitz bei Riga werden die Bestellungen verschickt, die über den Onlineshop reinkommen. Durch die regionale Nähe von Herstellungsort und Versand sei der ökologische Fußabdruck nicht so tief, erklärt der Firmengründer. Vernäht werden außerdem vor allem Stoffe aus Portugal, die Knöpfe aus Steinnuss produziere die deutsche Firma Anker Knopf im kleinen Örtchen Tirschenreuth. Man gewinnt den Eindruck, dass Nachhaltigkeit bei Tom Àdam kein Marketingtool ist, sondern ganz selbstverständlich.

Und dann wäre da ja noch das Design, das überzeugt. Die Schlafanzüge von Tom Àdam sind klassisch locker und gerade geschnitten, die Oberteile haben einen Kentkragen und zwei große aufgesetzte Taschen in Hüfthöhe, die Hosen zwei Eingrifftaschen und einen Tunnelzugbund. Die Leinenpyjamas kommen monochrom in pastelligem Grün oder hellem Blau daher, während die Eukalyptus-Viskose-Exemplare gestreift sind.

Bleibt nur noch die Frage, wie dieser Tausendsassa Tom Vitolins für Aufmerksamkeit sorgt, so ganz ohne PR-Agentur oder Werbebudget. Die Antwort: Vitolins ist ein Meister der Kaltakquise. Mit pfiffigen E-Mails tritt er unentwegt an Unternehmen heran, zu denen seine Produkte passen könnten. Kommt es zu einem Treffen, überzeugt er mit seiner authentischen Erscheinung – und zack ist wieder eine Partnerschaft beschlossen. Mit dieser Strategie hat er nicht nur in Paris Erfolg, auch in Berlin kommt das an. Aktuell laufen Kollaborationen mit dem Michelberger Hotel und dem Hoxton Charlottenburg, in beiden Häusern werden die Tom-Àdam-Pyjamas derzeit in limitierten Hotel-Editionen zum Verkauf angeboten.

Auch ein Fahrstuhl ist ein öffentlicher Raum. Bastian Thiery für Berliner Zeitung am Wochenende

Inzwischen wohnt Vitolins in Neukölln. Ein Büro hat er nicht, denn er arbeitet von unterwegs, während er regelmäßig zwischen Berlin, Paris und Lettland pendelt. Aber warum in Gottes Namen hat er jetzt am Nachmittag ein Schlafanzugoberteil an? Ist das nicht das falsche Signal für einen erfolgreichen Businessman? Ganz und gar nicht, denn nun wird es philosophisch:

„Mit Kleidung gehen oft Träume einer idealisierten Version von dir selbst einher“, holt Vitolins aus. „Pyjamas dagegen sind mit Komfort verbunden.“ Und Menschen, die sich wohl fühlen, sind sehr angenehme Zeitgenossen, die auch Tom Vitolins am liebsten mag. Dieses gute Gefühl sei für ihn in der Idee des Pyjamas enthalten, erzählt er weiter. „Ich würde das gerne mehr in den Alltag integrieren.“ Das hieße also, dass die Leute ihre Pyjamas auch draußen tragen sollten? Berlins Straßen als riesige Pyjamaparty? „Einen Pyjama auf der Straße zu tragen, das ist schon ein echtes Statement“, lenkt Vitolins dann doch ein.

Das Private im Öffentlichen, im Schlafanzug auf die Straße

Trotzdem ist diese Idee ein interessantes gedankliches Experiment, das zeigt, wieviele Tabus es eigentlich noch gibt. Gerade was unsere Kleidung angeht. Stellen wir uns also vor, wir gehen im Schlafanzug auf die Straße, in den Supermarkt, ins Café oder gar zur Arbeit. Was würde passieren? Selbst im toleranten Berlin könnte das ein bisschen unangenehm werden. Der Pyjama-Modetrend, den es vor ein paar Jahren mal gab, konnte sich ja auch in der Praxis nicht durchsetzen. Vitolins trägt seine Schlafanzüge außerhalb der Wohnung deswegen immer nur zur Hälfte: „Um ehrlich zu sein, ich trage in der Öffentlichkeit entweder das Oberteil oder die Hosen.“

Klar wäre es toll, wenn man eines Tages in seinem Schlafanzug vor die Tür gehen würde, findet er. Für ihn steht der Pyjama nicht für Faulheit, sondern für Achtsamkeit. Die Bettbekleidung auf der Straße wäre „ein Weg, mal etwas runterzufahren und über die Richtung nachzudenken, in die man die ganze Zeit rennt“, fügt er hinzu. „Mich hat Philip Knight, der Gründer von Nike, inspiriert. Zuerst waren Nike-Sneaker nur für den Sport gedacht – jetzt sind Turnschuhe vollkommen im Alltag integriert.“ Da ist tatsächlich etwas dran. Den Anfang könnte man mit den Leinen-Exemplaren aus der Tom-Àdam-Kollektion machen. Wechselt man die Perspektive, sehen sie aus wie sommerliche Zweiteiler.

Tom Vitolins mit Straßenschuhen und Pyjama auf dem Hotelbett. Kleidungsstücke, die sonst getrennt voneinander getragen werden, finden an seinem Körper zusammen. Bastian Thiery für Berliner Zeitung am Wochenende

Den Gedanken, nach Paris zu gehen, hat Tom Vitolins indes noch nicht ganz aufgegeben. Es ist eben ein guter Ort für das Geschäft: „Die Leute geben ihr Geld da anders aus“, sagt er. „In Paris wird so viel mehr für Kleidung, Essen und Drinks ausgegeben. Die Deutschen sind da deutlich sparsamer. Trotzdem legen sie Wert auf Qualität. Es ist ein schwieriger Markt.“ Ein Pyjama ist bei Tom Àdams ab 270 Euro zu haben; es ist vorstellbar, dass so ein Preis den ein oder anderen deutschen Kunden schmerzt.

Momentan ist Vitolins in Berlin dennoch sehr glücklich. Er könne ja hin- und herreisen, sagt er fröhlich. Denn was Berlin Paris voraus habe, sei der hohe Lebensstandard, den man mit vergleichsweise wenig Geld haben kann. Das würde auch den Druck aus seiner Unternehmung nehmen, denn in Berlin habe man gute Chancen, etwas nachhaltig zu entwickeln. Und was sonst passt zu so einer Stadt besser als die Vorstellung von entschleunigt in Pyjamas durch die Straßen laufenden Jungunternehmern!