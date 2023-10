„Birkenstocks können so sexy sein wie Blahniks“: Was unsere Schuhe über uns verraten

Valerie Steele ist pünktlich. Kaum wählen wir uns zum vereinbarten Termin über den Zoom-Link ein, da springt auch schon ihre Kamera an. Davor sitzt die Modehistorikerin, eine der renommiertesten der Welt, die seit 2003 das New Yorker Museum des Fashion Institute of Technology leitet.

Teil der Museumssammlung: Hunderte Schuhpaare, von denen rund 600 nun in einem neuen Taschen-Band abgebildet sind. „Shoes A–Z“ gibt einen umfassenden Einblick in den beeindruckenden Bestand des Fashion Institutes, in die Geschichte der Schuhmode – und damit in die gesellschaftlichen Veränderungsprozesse vergangener Jahrzehnte und Jahrhunderte. Denn auch an der Schuhmode, so Steeles These, ließen sich soziale Zusammenhänge und das Zeitgeschehen ablesen.

Die Historikerin erzählt das, während sie in ihrem New Yorker Büro vor der Kamera sitzt. Hinter ihr türmen sich Bücher, kleben Post-its an den Wänden – die Arbeitsräume einer Wissenschaftlerin. Etwas für dieses Gespräch ganz Wesentliches aber kann die Kamera nicht einfangen. Und so muss sich die erste Frage um das drehen, was unter dem Bildschirmrand im Verborgenen liegt.

Mrs. Steele, was für Schuhe tragen Sie heute?



(lacht) Heute trage ich Sportsandalen von der Marke Teva. In New York ist es zwar noch immer heiß, es soll aber heute regnen. Also habe ich mich für etwas Praktisches entschieden, das beiden Wettersituationen gerecht wird.

Ich frage Sie das, weil im Einführungstext zum neuen Taschen-Band geschrieben steht, kaum ein Modeprodukt habe so viel Einfluss auf unser individuelles Selbstverständnis und unsere persönliche Stimmung, wie das Paar Schuhe, das wir tragen.



So sehe ich das auch. Meine Teva-Sandalen liebe ich sehr, ich trage sie andauernd. Das hat schlichtweg damit zu tun, das ich als New Yorkerin den ganzen Tag unterwegs bin, wahnsinnig viel laufe. Dabei begleiten und unterstützen mich die Sportsandalen. Sie unterstreichen also die Dynamik meines Alltags und reflektieren so mein Selbstverständnis als aktive Frau.

„Archlight“-Sneaker, Leder und Gummi, Nicolas Ghesquière für Louis Vuitton, Frankreich 2018 The Museum at The Fashion Institute of Technology

Das passt zu einer Antwort, die mir die ehemalige Chefin der deutschen Vogue, Christiane Arp, einmal in einem Gespräch gab: Ich hatte sie gefragt, welches die nachhaltigste Modeveränderung war, die sie in ihrer 30 Jahre umspannenden Karriere miterlebt hat. Arp nannte damals die Entwicklung des Sneakers vom reinen Sportschuh hin zu einem alltäglichen Begleiter, weil dies verändert habe, wie wir uns in der Welt bewegen und mithin in ihr verorten würden. Gehen Sie da mit?



Absolut. Wenn ich heute U-Bahn in New York fahre und mir die Schuhe der Umhersitzenden anschaue, was ich tatsächlich oft tue, dann stelle ich fest, das neun von zehn Menschen Sneaker tragen. Das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie sie ihren Alltag bestreiten, wie agil sie unterwegs sind und sein können. Zudem ist der Sneaker an sich ja erst mal ein geschlechtsloser Schuh, anders als der männlich konnotierte Oxford oder der High Heel für Frauen. Das reflektiert ganz deutlich gesellschaftliche Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte. In diesem Zusammenhang würde ich aber noch einen anderen Schuh nennen: nämlich die Birkenstock-Sandale, die ebenso geschlechterübergreifend funktioniert.

Die Entwicklung der Marke Birkenstock ist sehr interessant. Lange galt sie als Inbegriff des schlechten deutschen Geschmacks. Mittlerweile werden nicht nur die klassischen Birkenstock-Modelle als cool angesehen, der Hersteller hat in den vergangenen Jahren auch viele Designer-Kooperationen etwa mit Rick Owens umgesetzt und wagte am 11. Oktober den Gang an die Börse.



Ja, die Wahrnehmung dessen, was eine Birkenstock-Sandale alles sein kann, hat sich wahnsinnig verändert. Ich hatte ein Paar Birkenstock schon in meine allererste Schuhausstellung im Jahr 1999 integriert. Ich erinnere mich noch, wie eine brasilianische Journalistin mit ihrem Filmteam bei der Eröffnung auf mich zugerannt kam und mir quasi entgegenschrie, so einen scheußlichen Schuh würde keine respektable Lateinamerikanerin jemals tragen. Ich würde gern wissen, ob auch sie das heute anders sieht. Im Grunde können Birkenstocks mittlerweile genauso sexy sein wie Manolo Blahniks.

„Nova“-Schuh, roségoldfarbenes Metall und verchromtes Vinyl, Zaha Hadid für UN United Nude, Frankreich, 2013 The Museum at The Fashion Institute of Technology

Und trotzdem ist die Birkenstock-Sandale auch ein Sinnbild des schlechten Geschmacks der Deutschen geblieben. Oder nicht?



Ich kann das natürlich vor allem aus einer amerikanischen Perspektive heraus beantworten. Und ich würde schon sagen, dass wir den deutschen Stil hier vor allem als funktional einschätzen. Ich selbst gehe sehr gern in Berlin einkaufen, wenn ich mal in der Stadt bin, habe aber durchaus das Gefühl, dass mir dort überproportional viele Produkte begegnen, gerade im Schuhbereich, die überhaupt nicht auf Attraktivität ausgelegt sind. Die Ambitionen scheinen andere zu sein, es geht eher um Komfort und Praktikabilität. Aber interessant ist doch, dass gerade diese Prämissen zuletzt auch in der französischen oder italienischen Mode angekommen sind: Luxusmarken lassen sich von bequemer Hauskleidung inspirieren oder von Arbeitskleidung und Uniformen. Das ist ein eigenständiger und durchaus respektabler Stil geworden.

Zuletzt hatte eine Birkenstock-Sandale auch einen großen Auftritt im sehr erfolgreichen „Barbie“-Film. Dort wird sie zu einem feministischen Symbol stilisiert.



Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber diese Symbolik passt durchaus. Weil sie konträr steht zur Machart der Barbiepuppe, die ja mit gehobenen Füßen ausgestattet ist, auf ewig dazu gezwungen, High Heels zu tragen. In diesem Kontext kann ein Paar Schlappen einen Freiheitsbegriff sehr gut definieren. Ohnehin lassen sich zwischen Schuhmoden und Fragen der Emanzipation oft Parallelen ziehen. Jede feministische Generation beantwortet diese Fragen ganz unterschiedlich: Als ich jung war, in den Siebzigern, herrschte modisch gesehen ein sehr androgyner, männlich orientierter Feminismus vor, der das Tragen von High Heels absolut verpönte. Im folgenden Jahrzehnt haben sich junge Frauen dann eher gesagt, dass sie tragen können, was auch immer sie wollen – flache Sandalen oder hohe Hacken. Ich würde sagen, an einem ähnlichen Punkt sind wir heute. Auch wenn, wie eingangs erwähnt, der Sneaker heute alles dominiert.

Wedges, Leder, Wildleder, Harz und Vinyl, Rodarte für Nicholas Kirkwood, USA 2011 The Museum at The Fashion Institute of Technology

Ich muss an die Schauspielerin Kristen Stewart denken, die auf dem roten Teppich in Cannes 2018 sehr öffentlichkeitswirksam ihre High Heels auszog, um barfuß weiterzulaufen. Das war durchaus ein feministisches Signal.



Absolut, daran erinnere ich mich auch. Aber es war ein Statement dagegen, dass es in Cannes für weibliche Gäste eine Art Verpflichtung zu hohen Schuhen gibt, nicht ein Statement gegen die High Heels an sich. Dort ging es um das Aufbegehren gegen einen Zwang, den es in unterschiedlichen Ausprägungen nach wie vor gibt. Vor wenigen Jahren kam es zum Beispiel in Japan zum Eklat, weil viele weibliche Angestellte nicht mehr akzeptieren wollten, dass ihnen von ihren Vorgesetzten hohe Schuhe vorgeschrieben werden, was in Japan nach wie vor Usus ist. Aber diese Selbstermächtigung geht in beide Richtungen: So wie sich die eine Frau den High Heel nicht aufzwingen lassen will, will sich die nächste Frau den High Heel nicht verbieten lassen.

Also werden die hohen Hacken nicht aus emanzipatorischen Gründen aussterben?



Nein, das glaube ich absolut nicht. Der High Heel ist, so meine Meinung, das mächtigste Symbol erotischer Femininität. Ich glaube eher, je mehr diese Schuhform aus unterschiedlichen Richtungen dämonisiert wird, desto mehr findet sie auch ihre Verteidigerinnen. Ich gehöre jedenfalls dazu: Es gab mal einen Artikel in der New York Times, in dem man mich als „high heeled historian“ bezeichnet hat, als Historikerin in hohen Hacken, weil ich eine Zeitlang nichts anderes getragen habe. Heute fürchte ich in meinem Alter allerdings ein bisschen zu sehr, hinzufallen, als dass ich jeden Tag hohe Hacken tragen würde.

Taschen Die Historikerin und der Bildband Valerie Steele, 1955 geboren, gehört zu den bekanntesten Modehistorikerinnen unserer Zeit. Sie hatte zu einem entsprechenden Thema an der Yale University promoviert und leitet seit 2003 das Museum des Fashion Institute of Technology in New York City, einer universitären Einrichtung, die sich durch ihren renommierten Forschungsbereich auszeichnet. Neben ihrer Tätigkeit als Direktorin und Kuratorin des Museums, für das Steele bis heute mehr als 25 Ausstellungen erarbeitete, hat sie acht Bücher zu modehistorischen Themen geschrieben und bringt das Fachmagazin „Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture“ heraus; als Expertin ist sie häufig auch Gast in US-Amerikanischen Fernsehproduktionen, darunter etwa in der Talkshow Oprah Winfreys. Valerie Steele lebt mit ihrem Ehemann John S. Major, einem Historiker im Bereich des chinesischen Altertums, im New Yorker Stadtteil Chelsea; das Paar hat einen gemeinsamen erwachsenen Sohn.



„Shoes A-Z. The Collection of The Museum at FIT“ ist im September bei Taschen erschienen, der großformatige Bildband zeigt auf 532 Seiten etwa 600 Paar Schuhe aus den vergangenen 400 Jahren, die allesamt Teil der Museumssammlung des Fashion Institute of Technology sind. In einer nummerierten Erstauflage von 10.000 Exemplaren kostet der Band 125 Euro.

Warum sind Schuhe für viele Frauen überhaupt so ein wichtiges, teils emotionales Thema? Die Liebe zum Schuh wird in Pop-Liedern oder in Serien wie „Sex and the City“ immer wieder hervorgehoben, sie scheint die Zuneigung zu jedem anderen Modeteil zu überstrahlen.



Das ist ganz einfach: Du kannst nie zu alt oder zu dick sein, um ein fantastisches Paar Schuhe zu tragen. So gesehen handelt es sich um ein sehr großzügiges Modeprodukt, das denkbar viele Frauen abholt. Ich würde sagen: So wie die Suche nach einem Badeanzug die qualvollste, schrecklichste Art des Einkaufens ist, so ist das Schuh-Shoppen die vergnüglichste. Ich kann mich noch daran erinnern, wie mir der Maler Larry Rivers in den Siebzigern total begeistert erzählte, dass er Marlene Dietrich bei Bloomingdales in New York gesehen habe, wie sie Schuhe anprobierte. Sie war zu diesem Zeitpunkt schon recht alt gewesen, hatte im Geschäft aber alles ausprobieren können, was sie wollte. Abgesehen davon können Schuhe ein ganzes Outfit verändern, die eigene Garderobe gewissermaßen vervielfältigen. Und das wiederum ist etwas, das Frauen besser gelingen kann als Männern, weil sich der Bereich der Damenschuhe durch seine Variantenvielfalt, der Bereich der Herrenschuhe aber eher durch eine Unveränderlichkeit auszeichnet.

„Elevated“-Pumps, Tartan-Seidentwill und Lackleder, Vivienne Westwood, England 1993 The Museum at The Fashion Institute of Technology

Wird das in der Sammlung Ihres Museums auch zahlenmäßig sichtbar? Gibt es dort deutlich mehr Frauen- als Männerschuhe?



Ich würde sagen, Damenschuhe machen 90 Prozent unserer Sammlung aus. Bis zum 18. Jahrhundert waren auch die Herrenschuhe der oberen Schichten sehr detailreich und verspielt ausgearbeitet, danach gab es nur noch Stiefel oder Oxfords, in Schwarz oder Braun – that’s it. Aber als Modemuseum interessiert uns eben vorrangig modische Kleidung. Und die hat sich in den vergangenen Dekaden vor allem an Frauen gerichtet.

Gibt es einen Schuh, den Sie gern für Ihre Sammlung hätten, an den Sie aber nie herangekommen sind?



Ja, zum Beispiel den „Armadillo shoe“ von Alexander McQueen, der in seiner Form an ein Gürteltier erinnert. Dieses Modell wurde eigentlich nur für den Laufsteg gemacht, es gibt lediglich eine Handvoll Paare, von denen zuletzt eines für 60.000 Dollar verkauft wurde, vermutlich an eine Sammlerin. Als Museum haben wir dieses Geld einfach nicht. Wir können uns aber glücklich schätzen, dass wir besonders seltene und kostspielige Modelle immer mal geschenkt bekommen, zuletzt etwa einen Konzeptschuh Christian Louboutins, der als eine Art fetischisierter Ballettschuh stilisiert und nicht wirklich zum Tragen gedacht ist. Und auf einer Auktion in Paris konnte ich neulich ein Paar wunderbare Stiefel aus den 1930ern ersteigern.

Welches ist Ihr Lieblingspaar aus der Museumssammlung?



Einer meiner Lieblinge ziert das Cover des Taschen-Bandes: Ein Peeptoe aus Ponyfell mit Zebrastreifen von Manolo Blahnik aus dem Jahr 1998. Für mich ist dieser Schuh der Inbegriff dieser ganz eigenen, schrulligen Sexyness, für die Manolo steht. Außerdem mag ich den Oxford-Schuh Bella Freuds, der auch im Buch zu sehen ist, und den die Designerin mit hohen Absätzen ausgestattet und in ein tiefes, verführerisches Rot getüncht hat. Bella erzählte mir, dass sie sich von David Bowie habe inspirieren lassen und ihre Kundinnen aussehen lassen wollte wie einen sexy Bad Boy. Ein interessantes Spiel mit den Geschlechtern also. Die Trägerin trifft mit einem solchen Schuh jedenfalls eine interessante Aussage.

Plateau-Sandalen, Polyurethan und Satin, Pelican Footwear, USA, 1971 The Museum at The Fashion Institute of Technology

Ich höre gelegentlich von Freundinnen, dass sie bei einem Date als erstes auf die Schuhe ihres Gegenübers schauen würden, im Glauben, sie könnten daran etwas ablesen.



Ja, auch ich glaube, dass da etwas dran ist. Ein Paar Schuhe erzählt eben nicht nur etwas über das Alter, das Geschlecht oder auch das Budget seines Trägers. Vielmehr geht es den Frauen darum, so mein Eindruck, herauszufinden, ob sich ihr Gegenüber Mühe gegeben hat. Oder ob er nachlässig ist, gedankenlos. Ich würde sagen, an einem Paar Schuhe und ihrer Pflege lässt sich eine gewisse Sensibilität erkennen. Das habe ich auch immer meinem Sohn geraten: Du solltest ein bisschen Zeit in die Pflege deiner Schuhe investieren, denn Frauen achten durchaus darauf.

Mrs. Steele, wir haben das Gespräch mit Ihren Schuhen angefangen und ich würde es gerne mit meinen beenden: Ich trage heute, ganz langweilig, schwarze Chucks. Was würde Ihnen das bei einem Date über mich sagen?



Schwarze Converse Chucks sind sehr neutral – aber komplexerweise dadurch eben gar nicht langweilig. Ich finde eher, in ihrer Neutralität liegt etwas Mysteriöses, nur schwer Fassbares. Chucks wirken weder freundlich noch feindselig, eher kühl, und lassen so viel Raum für Interpretation. Es ist ein klassischer Sneaker, der nie angestrengt wirkt, sondern eher eine bestimmte Form des Selbstbewusstseins ausstrahlt: Hier bin ich, so bin ich – take it or leave it.