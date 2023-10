Wieviel Mode braucht der Mensch? Das ist eine Frage, die sich angesichts der aktuellen Debatten auch auf der am Dienstag zu Ende gegangenen Pariser Modewoche stellte. Gerade dem Luxus wird ja gemeinhin nachgesagt, der Gipfel verschwenderischen Konsums zu sein. Doch kann man das auch anders sehen. Mal abgesehen davon, dass die Langlebigkeit hochwertig hergestellter Produkte enorm sein kann, wird bei vielen großen Labels derzeit mit neuen, innovativen Materialien experimentiert.

So war auch die Balenciaga-Show am Sonntag eine Ansage in Richtung Zukunft, doch das war nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Denn zunächst sah man die Vergangenheit des Kreativdirektors Demna über den Runway laufen; unter anderem in Gestalt eines Mechanikers, einer Professorin, eines Personaltrainers, einer Journalistin und sogar seiner eigenen Mutter. Der Cast schien wie einem Biopic des Modemachers entsprungen – das alles waren Menschen, die in seinem bisherigen Leben eine Rolle gespielt, ihn inspiriert und unterstützt hatten.

Und diese schlenderten, schlürften oder stapften nun durch die Kulisse aus purpurrotem Samt, dass es nur so eine Freude war. Der Dôme des Invalides, ein entkerntes Lazarett im 7. Pariser Arrondissement, war damit komplett ausgekleidet worden. Der Raum erinnerte ein wenig an den Raum aus Coopers Träumen in „Twin Peaks“. In der Mitte saß das Publikum, darunter Paris Hilton, Juergen Teller (in Turnhose), Eryka Baduh, Offset und viele andere; der Runway führte an den Wänden einmal drumherum.

Während Isabelle Huppert vom Band dramatisch die Nähanleitung einer maßgeschneiderten Jacke rezitierte, präsentierten nun also Demnas Kollegen, Freunde und Familie die typischen Balenciaga-Looks, die man nur hassen oder lieben kann. Diejenigen, sie sie lieben wurde mit einem bunten Strauß gleichzeitig dystopischer wie witziger Momente erfreut. Es schien, als habe der Modemacher zu seiner alten Form zurückgefunden – als erlaube er sich nach den traumatischen Ereignissen des Medienskandals endlich so langsam wieder jene Frechheiten, mit denen er Balenciaga zu einer der einflussreichsten Modemarken unserer Zeit machte. Die Beliebtheit Balenciagas allein auf den Straßen Berlins kann bis heute kein anderes Luxuslabel toppen.

Ein Kleid wie eine Tischdecke. Das Wachstuch erinnert an alte Vetements-Zeiten, in denen D emna schon einmal zu diesem Material griff. Das Kleid präsentierte Zoologie-Absolventin Bibi. Balenciaga

Doch was zeichnet sie nun insbesondere aus, die Mantel-Hybride, die Hosen mit zwei verschiedenen Beinen, die Kleider aus Tischdecken, die schlüsselbehangenen Taschen, die Portemonnaies in Reisepassoptik oder die Taschen in Form ultraspitzer Pumps aus der neuen Kollektion? Zum einen ist es der Spaß, den vor allem die Accessoires versprechen. Schon allein die Vorstellung, man stellt während eines feinen Dinners einen Schuh auf den Tisch. Das Entsetzen der Leute und dann die Erleichterung: Es ist eine Tasche!

Doch das eigentlich Innovative, eröffnet sich erst auf den zweiten Blick. Viele Stücke der neuen Kollektion können als Vision einer nachhaltigeren Welt verstanden werden, in der es vor allem die Aufgabe der Luxusindustrie sein wird, in die Weiterentwicklung ressourcenschonender Prozesse zu investieren. Gerade die großen Konzerne können das, was viele kleine junge Labels bereits mit wenigen finanziellen Mitteln versuchen, im großem Stile anzugehen.

Dieser Schuh ist eine Clutch ... Balenciaga

... und dieser Pass ein Portemonnaie. Balenciaga

Ist Keycore der neue Accessoires-Trend? Balenciaga

Mit neuen Materialien wird bei Balenciaga schon seit geraumer Zeit experimentiert. So wurde für einen riesigen Mantel, den der Londoner Künstler Zhuo Chen auf dem Runway präsentierte, ein neuer Stoff namens Lunaform verwendet. Das Material, das wie leichtes, knittriges Leder daherkommt, wird aus fermentierter Nanocellulose hergestellt. Ella Gvasalia, die Mutter des Designers, präsentierte unterdessen einen upgecycelten Mantel, der aus insgesamt drei alten Kleidungsstücken gefertigt wurde und der beige Trenchcoat, den die Künstlerin Renata Litvinova trug, wurde komplett aus Secondhand-Teilen zusammengenäht.

Natürlich fragt man sich, wie solche Produkte wohl in großer Stückzahl hergestellt werden sollen. Dafür sei gesorgt, sagt man bei Balenciaga. Eine ungefähre Nachfrage sei abgeschätzt worden, es hänge dennoch von den Bestellungen der Verkäufer ab, was wieviel am Ende benötigt würde. Der Preis der etwa 15 „Balenciaga Upcycling“-Stücke, die nächstes Frühjahr erhältlich sein werden, dürfte indes kein geringer sein. Das Zusammensuchen hochwertiger Vintage-Exemplare auf der ganzen Welt und die individuelle Fertigung ist deutlich aufwendiger, als die übliche Herstellung aus Meterware. Diese Art Experimente sind also auch wie Feldversuche zu verstehen, weil man nur so herausfindet, was in Zukunft funktionieren kann und was nicht. Denn: Mode braucht der Mensch, aber die kann er auch mit weniger neuer Kleidung haben.