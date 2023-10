Wäre Miu Miu eine philosophische Schule, dann stünde das aktuelle Semester ganz unter dem Thema: „Der Begriff der Schönheit im Wandel der Zeiten“. Die Direktorin, Miuccia Prada, hielte die Hauptseminare höchstpersönlich. In den gut besuchten Veranstaltungen würde sie den Studentinnen erklären, dass die heutige Schönheit die Komplexität in einer sich stetig verändernden Welt widerspiegeln müsse, sich nicht in Plattitüden verlieren und schon gar nicht in irgendeine Richtung festlegen dürfe. Frau Prada würde gestikulieren und mit dem Zeigefinger wedeln.

Dann würde sie den Projektor anmachen und einen kurzen Film zeigen: das Video ihrer neuen Kollektion für nächsten Sommer, die am Dienstag auf der Paris Fashion Week im Palais d'Iéna gezeigt wurde. Darin sind Models auf einem Laufsteg zu sehen, der zwischen Säulen aufgebaut ist. Im Raum sind große Screens errichtet. Sie projizieren das Werk der amerikanischen Künstlerin Sophia Al-Maria, eine Collage aus unruhigem Himmel und stylisch inszenierten Körpern.

Die Models auf dem Runway tragen Männerbadehosen mit Miu-Miu-Logo und superkurze Miniröcke, in Kombination mit Brokatmänteln in Schwarz und Gold. Es sind viele Eindrücke, die sortiert werden müssen. Aber Frau Prada erklärt ihr Anliegen, noch bevor die Fragezeichen zu groß im Raum stehen: Sie möchte prototypische Vorstellungen von Kleidungsstücken in Frage zu stellen – und ihre Zwecke, Funktionen und Anlässe neu ordnen.

Der SS24-Chic von Miu Miu zeichnet vor allem sich durch Beinfreiheit und tiefe Taille aus. Für die „hidden links“ sorgt die Stylistin Lotta Volkova, hier etwa mit bunten Zehenpflastern und assymetrisch drapierten Krägen. Rechts ist übrigens das angesagte Model Gigi Hadid zu sehen. Miu Miu

So steht es jedenfalls in der Pressemitteilung geschrieben, die an die geladenen Journalisten aus aller Welt geschickt wurden. Von einem modernen Stil ist darin die Rede, der seinerseits ein Spiegel der verschiedenen Leben, der Vielfältigkeit der zeitgenössischen Identität und der Positivität der unendlichen Möglichkeiten von heute ist.

Man könnte mit Sicherheit ein ganzes Semester mit dieser Thematik füllen. Und es wäre in er Tat eine Freude, diese Fragen anhand der aktuellen Miu-Miu-Kollektion zu eruieren. Denn die Beschäftigung mit der Arbeit Miuccia Pradas heißt auch, die intellektuelle Ruhe der Modemacherin aufzunehmen, geistige Erdung zu finden in der Modewelt – zwischen aufgespritzten Lippen und entrücktem Getue.

Miu-Miu-Gründerin Miuccia Prada überbringt die frohe Botschaft: Fashion muss Avantgarde. Bitte setzen. imago images

Auch ein Gespräch mit Sophia Al-Maria hat zum Ende der Paris Fashion Week einen beruhigenden Effekt. Für ihre Arbeiten, die bei der Miu-Miu-Schau gezeigt wurden, beschäftigte sie sich mit der Frage, ob der Himmel nun über uns ein stürze oder nicht, erzählt sie. „The sky is falling“ ist im englischen Sprachraum eine Metapher für das Ende der Welt. Al-Maria erarbeitete die Visuals für die Miu-Miu-Show weitestgehend allein, hatte jedoch immer Kontakt zu Miuccia Prada und Fábio Zambernardi, dem in dieser Saison scheidenden Designchef von Miu Miu und Prada. Dennoch war steht die Arbeit als autarkes Werk während der Fashinshow im Raum.



„Das Format einer Fashionshow fasziniert mich“, sagt Al-Maria zum Schluss. „Alle arbeiten auf diese 10 Minuten hin, die sich niemals wiederholen.“ Zum Glück gibt es ja das Internet, dass nie vergisst und dass es allen möglich macht, die Miu-Miu-Show immer wieder anzuschauen und die Kollektion für den Sommer 2024 nach Herzenslust zu analysieren.