Seit 1847 wird in Lauscha mundgeblasener Christbaumschmuck hergestellt. Der macht auch Berliner Weihnachtstannen schöner.

Trotz Energiekrise: Wie in Thüringen alte Handwerkskunst weiterlebt

Ines Zetzmann klagt nicht. Sie wird nicht polemisch, bleibt bei den Fakten. Als die Energiepreise im Frühjahr explodierten und rasch auf das Zehnfache gestiegen waren, handelte sie. Die Geschäftsführerin der Elias-Farbglashütte im thüringischen Lauscha kaufte einen kleineren Brennofen. Dass der große, vorhandene gerade routinemäßig überholt werden musste, machte ihr die Entscheidung leichter. Nun wird das Glas in einem 300-Liter-Becken verflüssigt, nicht in einem doppelt so großen. Das verbraucht weniger Energie, auch weil die Anheizphase deutlich kürzer ist.