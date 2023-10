Fledermausärmel, Karottenjeans, toupierte Haare – das Deutschland der 80er-Jahre war geprägt von einer quirlig-exaltierten Mode. Doch während die Boutiquen und Kaufhäuser im Westen voll davon waren, sah es in DDR-Geschäften diesbezüglich mehr als trübe aus. Trendige Kleidung war kaum erhältlich. Deshalb nähte, strickte oder häkelte sich die Bevölkerung die modischen Stücke oft selbst.

Klar, dass diese nicht den Look der industriell hergestellten Westware hatten. Zum einen war die Stoffauswahl begrenzt und zum anderen mangelte es an Kurzwaren. So fehlte der DDR-Mode oft die typische Pop-Ornamentik, wie Aufnäher, Nieten und zierende Reißverschlüsse. Von Aufdrucken ganz zu schweigen. Das galt aber nicht nur für die selbstgemachten Sachen. Auch offiziell kamen zierende Details gar nicht erst in die Produktion, selbst wenn sie ursprünglich mal von den DDR-Designern vorgesehen waren.

Das war auch der Grund, warum man im SED-Staat stets so schlicht gekleidet war. Einige Glückliche bildeten die Ausnahme; sie bekamen die abgelegten Sachen der Verwandtschaft von drüben via Westpaket geschickt. Heute lassen viele Fotostrecken aus dem Modemagazin Sybille erahnen, welches Potenzial damals im Osten verschenkt wurde. Mangelwirtschaft sei Dank.

Echte Fashiontrends konnten sich damit in der DDR nicht entwickeln. Das, was modisch vom Sozialismus übrig blieb, sind höchstens ein paar stilistische Klischees. Als modische Momente tauchen sie sogar immer wieder in den Kollektionen berühmter Luxusmarken auf. Ob die Designer beim Entwerfen jedoch wirklich an den Sozialismus dachten, ist nur zum Teil überliefert. Diese drei DDR-Referenzen haben wir gefunden.

1. Wachstuchdecke mit Blümchen

Floral bedrucktes Wachstuch befand sich bis vor der Wende vermutlich auf fast jedem ostdeutschen Küchentisch. Ein Phänomen, das wohl auch in der ehemaligen Sowjetunion existierte. So gibt der georgischstämmige Designer Demna Gvasalia an, die in seinen Kollektionen vorkommenden Blumenmuster seien Referenzen an die Tischdecken in seiner Kindheit. Er kreierte für sein Label Vetements sogar Kleider aus jenem Wachstuch, aus dem sie gemacht waren.

Inzwischen nennt sich der Modemacher nur noch Demna und ist Kreativdirektor bei Balenciaga. Und noch immer macht er diese Kleider, die aussehen wie die Tischdecken von damals. Sogar das gewachste Textil benutzt er noch – zum Beispiel für drei Kleider der Balenciaga-Kollektion für nächsten Sommer, die gerade in Paris zu sehen war.

In der Küche des privilegierten Radrennfahrers Olaf Ludwigs manifestiert sich ein Mustermix, den man bis heute mit der DDR verbindet. Man beachte das geblümte Tischtuch aus gewachstem Stoff. Imago

Stilistischer Frevel, aber ziemlich praktisch: die Wachstuchdecke. Sie war auf DDR-Tischen kaum wegzudenken, für seine 2016er Sommerkollektion macht Vetements zwei Schürzenkleider daraus. Alain Gil Gonzalez/Imago

2. Arbeitskittel in Grau

Das Uniformierte zog sich in der DDR durch alle öffentlichen Bereiche. Jede Gruppierung hatte ihre Dienstkleidung. Die Kinder wurden in den Pionieren organisiert und mit weißen Hemden sowie Halstüchern ausgestattet; die Jugend trug das blaue Hemd der FDJ. In vielen Betrieben wurden Kittel getragen, die oft grau und aus leicht glänzender Chemiefaser gefertigt waren. Die DDR war eben ein Staat der Arbeiter und Bauern, Workwear statt Sakko und Krawatte sozusagen.

Ein Freund dieses Stils ist Raf Simons, seit er Co-Kreativdirektor von Prada ist, versprüht auch das italienische Luxuslabel deswegen manchmal unfreiwillig einen Hauch von DDR.

Na, wo hat denn der Kollege in der Mitte sein Kittelhemd gelassen? So sah die Arbeitskleidung 1987 im VEB Kombinat Werkzeugmaschinenbau Fritz Heckert in Karl-Marx-Stadt aus. Härtel Press/imago

Kittelartige Entwürfe aus der Prada-Sommerkollektion für 2023 erinnern stark an die Helden der Arbeit in der sozialistischen Planwirtschaft. Prada

Stonewashed Jeans

Die Fotodokumente vom Mauerfall in Berlin beweisen es: Der Style der Stunde war die Jeans im Allgemeinen, und die Stonewashed-Jeans im Besonderen. Die Hose aus dem grob gewaschenen Denim trugen dem Mythos nach vor allem die Ost-Berliner. Ob es nun tatsächlich so war oder nicht – der scheckige Look wurde zum modischen Klischee des untergehenden Ostens.

Die DDR produzierte übrigens damals ihre eigenen Stonewashed Jeans. Sie wurden „Marmorjeans“ genannt, denn man ließ sich generell keine Begrifflichkeiten vom kapitalistischen Ausland diktieren. Auf der Mailänder Modewoche im September sah man diese Waschung zuletzt in der aktuellen Diesel-Kollektion von Glenn Martens. Dass der Anfang der 80er-Jahre geborene Belgier beim Entwerfen an die deutsche Wende dachte, ist aber eher unwahrscheinlich.

Die Stonewashed Jeans steht wie kaum ein anderes Kleidungsstück für die 80er-Mode in der DDR. Schuld daran sind Fotos wie diese. Die Bilder vom Berliner Mauerfall dokumentieren die damalige Beliebtheit der Denim-Waschung insbesondere bei der Ostbevölkerung. imago