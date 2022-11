Überraschender Abgang bei Gucci: Alessandro Michele geht

Nachdem es bereits Gerüchte auf Instagram gab, ist es nun offiziell: Chefdesigner Alessandro Michele verlässt die Kering-Marke nach knapp acht Jahren. Das wurde heute Nacht von der Marke bekannt gegeben. Alessandro Michele stand seit dem 21. Januar 2015 an der kreativen Spitze des Hauses und hat mit seiner Arbeit wesentlich dazu beigetragen, Gucci zu erneuern und zur derzeit profitabelsten Marke des Kering-Konzerns zu machen.

In einem Statement von Marco Bizzarri, Präsident und CEO von Gucci, heißt es: „Ich hatte das Glück, Alessandro Ende 2014 kennenzulernen. Ich möchte ihm für sein zwanzigjähriges Engagement für Gucci und für seine Vision, seine Hingabe und seine bedingungslose Liebe für dieses einzigartige Haus während seiner Amtszeit als Kreativdirektor danken.“

Auch François-Henri Pinault, Chairman und CEO von Kering, äußert sich in Dankbarkeit: „Der Weg, den Gucci und Alessandro in den letzten Jahren gemeinsam gegangen sind, ist einzigartig und wird als ein herausragender Moment in der Geschichte des Hauses in Erinnerung bleiben. Ich bin Alessandro dankbar, dass er so viel von sich selbst in dieses Abenteuer eingebracht hat. Ich wünsche ihm ein großartiges nächstes Kapitel auf seiner kreativen Reise“.

Das Statement von Alessandro Michele, der bereits vor seiner Tätigkeit als Kreativdirektor für Gucci tätig war, dazu lautet: „Es gibt Zeiten, in denen sich die Wege aufgrund unterschiedlicher Perspektiven trennen. Heute endet für mich eine außergewöhnliche Reise, die mehr als zwanzig Jahre dauerte. Während dieser langen Zeit war Gucci mein Zuhause, meine Adoptivfamilie. An diese Großfamilie, an alle, die sie betreut und unterstützt haben, sende ich meinen aufrichtigsten Dank, meine größte und innigste Umarmung. Ohne sie wäre nichts von dem, was ich aufgebaut habe, möglich gewesen.“