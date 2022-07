Italien/Franciacorta - Ob der Hotelname wohl etwas mit dem milchgeschäumten Kaffeegetränk zu tun hat, denkt man still bei sich. Doch bevor man die Frage ausgesprochen hat, bekommt man schon den Schlüssel zu einem der Zimmer im Cappuccini-Resort gereicht. Eine große, dicke Stoffkugel hängt dran. Dann wird man aus der kuschligen Rezeption über eine Steintreppe zum Zimmer geführt. Es ist eine ehemalige Mönchszelle, denn das Hotel war mal ein Kloster.

Die Ordensmitglieder lebten scheinbar gut hier auf dem Hügel – die Hotelzimmer sind riesengroß, der Blick aus den Fenstern weit. Man sieht die Weingärten, die bis an den Horizont reichen. Die Rebstöcke stehen in Reih und Glied. Es sieht aus, als hätte der liebe Gott alles mit einem großen Kamm in eine Richtung gekämmt. Das dachten vielleicht auch die Mönche, wenn sie rausschauten. Sie dürften öfter mal angesäuselt gewesen sein, denn damals im 16. Jahrhundert baute man hier in der Franciacorta auch schon Wein an. In diesem Landstrich Italiens, der eine knappe Autostunde von Mailand entfernt in der Lombardei am Iseosee liegt und mit einer Fläche von 200 Quadratkilometern noch nicht mal ein Viertel der Ausdehnung von Berlin misst, haben das Zölibat und der Weinanbau Tradition. Viele ehemalige Klöster gibt es hier, Weinreben sowieso. Und Geld.

Sabine Roethig Rosalba Tonelli, Besitzerin des Cappuccini-Resorts in der Rezeption samt weißer Hauskatze.

Sabine Roethig Das prächtige Tor des Weinguts Guido Berlucchi mit Blick auf die Weingärten.

Die Franciacorta ist rustikaler als die westlich gelegene Gegend um Lugano, die Landschaft weniger pittoresk als am Comersee – deswegen ist es hier touristisch auch nicht so überlaufen. Hier steht der Genuss über allem, die Restaurants haben ein extrem hohes Niveau. Deswegen kommt man bei einem Besuch an den Weingütern nicht vorbei. Hinter ihren prächtigen Toren erfährt man, was die Franciacorta ist und warum ihr Schaumwein moderner als Champagner ist.

Franciacorta, so heißt also nicht nur die Gegend, sondern auch das Getränk: ein edler Schaumwein, der so fein perlt, dass, wer ihn einmal gekostet hat, keinen Champagner mehr trinken möchte. Dieser wirkt in seiner historischen Schwere vergleichsweise so altmodisch wie ein in die Jahre gekommenes Parfüm. Das Franciacorta-Verfahren gibt es seit den 60er-Jahren. Nur drei Rebsorten werden angebaut: Chardonnay, Pinot Bianco und Pinot Nero. Dadurch ist das Endprodukt geradliniger, schnörkelloser, zeitgemäßer. Das speziell auf die hier wachsenden Sorten angewandte Gärungsverfahren lässt den Wein nur ganz zart sprudeln, sodass er bei den Italienern auch zu allen Essensgängen gereicht wird. Sämtliche Weingüter sind auf der Website des Franciacorta-Konsortiums gelistet, in dem fast alle Produzenten Mitglied sind. Der Einladung des Konsortiums folgend, statten wir drei von ihnen einen Besuche ab.

3 Weingüter in der Franciacorta, 3 Geschichten über nachhaltigen Luxus

Das Weingut Monte Rossa hat gerade seine neue Zentrale eröffnet, sie wirkt wie ein Ufo aus Glas, das mitten in den Weinreben gelandet ist. Das alte Weingut ist von hier aus in der Ferne zu sehen, es wird in Zukunft als Event-Location und hauseigenes Museum dienen. Auf Monte Rossa produziert man, so wie 70 Prozent der Franciacorta-Hersteller, nachhaltig. Regional sowieso, das ginge auch gar nicht anders, sonst würde das Produkt nicht mehr Franciacorta heißen dürfen. Auch werden die Trauben hier nur per Hand gepflückt.

Alle Franciacorta-Sorten werden in Flaschengärung hergestellt, nach der Ernte und dem Pressen der Trauben kommt der Saft vom Fass in die Flasche, wird gelagert, gedreht, noch einmal umgefüllt und nochmal gelagert, und zwar mindestens 18 Monate. Erst dann ist ein Franciacorta fertig. Er kann aber auch viel länger lagern, das geht ja immer. Das Weingut Monte Rossa versieht seine Flaschen mit üppig gestalteten Etiketten. Unter der Folie, die den Korken umhüllt, versteckt sich eine kleine, bunte Metallkappe mit Nummer in Billardkugel-Optik. Auf dem farbigen Rand stehen italienische Gute-Laune-Wörter wie „godére“ (genießen) oder „ridere“ (lachen). Das Öffnen einer Flasche Monte Rossa macht also in doppelter Hinsicht Spaß.

Sabine Röthig Diese Maschine verkorkt und versiegelt den kostbaren Franciacorta von Monte Rossa.

Sabine Roethig In diesen Apparaten wird der Franciacorta während der Flaschengärung Stück für Stück gedreht. Früher wurde das mit der Hand gemacht.

Die nächste Station ist das WeingutGuido Berlucchi, der Rolls Royce unter den Franciacorta-Produzenten. Hier wurde das Herstellungsverfahren des Franciacorta erfunden. Die ehemaligen, äußerst prächtigen Wohnräume der Winzerfamilie lassen erahnen, warum ein Freund der Familie hier bleiben und arbeiten wollte. Denn so wird die Geschichte den Gästen erzählt: Die ursprünglichen Weine der Franciacorta waren nicht die besten, doch jener Freund sah das unausgeschöpfte Potential. Er hatte gerade in der Champagne gelernt, wie man Schaumwein macht und wandte seine Kenntnisse auf die Weintrauben, die in der Franciacorta wuchsen, an. Dabei gab es vieles zu beachten, denn die Eigenschaften der Trauben hängen stets vom Boden und dem Klima einer Region ab. So nimmt ihnen zu viel Regenwasser die Süße, und die unterschiedlichen Mineralien in der Erde wirken sich auf den Geschmack aus. Ein Weinbauer, der im Westen der Franciacorta seine Felder hat, erntet andere Trauben als ein Bauer im Osten. Auch wenn beide dieselbe Sorte anbauen. Bis also der erste leckere Franciacorta bei Berlucchi trinkfertig war, vergingen vier Jahre des Experimentierens. Im Weinkeller steht eine der ersten Flaschen von Guido Berlucchi, museal präsentiert in einem Glaskasten. Apropos Weinkeller: Dort kann es schon mal 13 Grad kalt sein. Deswegen bekommen Gäste, die im T-Shirt erscheinen, hier vor der Führung eine Decke ausgehändigt. Der Profi bringt sich einen Pullover mit, denn ein halbes Stündchen kommt beim Referat unter Tage schnell zusammen.

Sabine Roethig Die Monte-Rossa-Korken mit den Metallkappen im Billard-Look.

Im dritten Weingut namens 1701 Franciacorta schließlich stellt sich uns der Weinmacher Giulio Salti vor. Er ist Teil einer Gruppe junger Winzer, die in diesem kleinen, aber feinen Betrieb rein biodynamisch arbeiten. Das heißt, sie stellen ihren Franciacorta nach der Demeter-Norm her. Mond, Sonne, Sterne – alles fließt mit in den Herstellungsprozess ein, das Ergebnis sind Naturweine. Eine Bezeichnung, die nicht jedem das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt. Üble Düfte und strenger Geschmack, das sind die Dinge, die einem beim Thema Naturwein in den Sinn kommen. Doch die Höflichkeit gebietet es uns zu kosten, was bei 1701 ins elegante Franciacorta-Glas geschenkt wird. Und dann das Wunder: Ein leichtes, sanft prickelndes Getränk rinnt uns die Kehle herunter – und es schmeckt einfach köstlich. Naturweine gäbe es eben viele schlechte, erklärt uns der freundliche Giulio. Nun wissen wir, dass es auch gute gibt.

Die verkosteten Favoriten der Autorin: Der sportliche „Coupé“ von Monte Rossa, der komplexe (aber nicht komplizierte) Vintage „Saten“ von 1701 Franciacorta und der elegante Rosé „´61“ von Guido Berlucchi. Die Preise bewegen sich um die 25 Euro pro Flasche.

Kommen Sie nicht im August

Wer nun eine Reise in die Franciacorta plant, der sollte den August auslassen. Denn in dieser Zeit ist Weinlese und die Weingüter bieten keine Besichtigungen an. Wer dennoch im Hochsommer kommt, dem bleiben aber genug andere Dinge, die er in der Franciacorta unternehmen kann. Einmal natürlich, den lieben langen Tag zu trinken, und zum anderen beispielsweise eine Bootstour auf dem Iseosee. Am besten mit dem „Iseo Taxi Boat“ von Massimo, dem flotten Fahrer, der einen auch mal selbst ans Steuer lässt. Von Massimo erfährt man viel Wissenswertes über den See, die mysteriösen Privatanwesen auf den kleinen Inseln und wer damals im Hintergrund die Strippen zog, damit Christo hier seine um die 20 Millionen Euro teuren Floating Piers installieren konnte. Zum Mittag wird geankert und im La Foresta gegessen. Hier gibt es ausschließlich Fisch aus dem Iseosee, der deswegen ganz besonders köstlich schmeckt.

Zurück im Hotel heißt es schon wieder Koffer packen. Dabei denkt man sich: Wieviel man doch hier in der Franciacorta lernen kann! Über Mikroorganismen, die in Flaschen Blasen machen und darüber, wie nah Luxus und Nachhaltigkeit sich eigentlich stehen können. Eine letzte Frage bleibt dennoch offen: Hat der Name des Cappuccini-Resorts jetzt etwas mit Cappuccino zu tun oder nicht?

Sabine Roethig Blick vom Iseo Taxi Boat auf eine Privatinsel im Iseosee. Was jetzt Wohnhaus ist, war mal ein kleines Kloster.

Franciacorta kann man an einigen ausgewählten Adresse in Berlin kaufen, zum Beispiel hier:

Muret Le Barba Rosenthaler Str. 61, 10119 Berlin-Mitte

KaDeWe Tauentzienstraße 21-24, 10789 Berlin-Charlottenburg

La Maremma Hagenstraße 79, 14193 Berlin-Schmargendorf