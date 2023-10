Stereotypen intellektueller Gruppen sind in der Mode ein wiederkehrendes Thema. Gerade dieser Tage scheint das Thema wieder viele Designer zu beschäftigen. Bei Hedi Slimane, der sich besonders gern von der Jugend inspirieren lässt, können das nur Studentinnen und Studenten sein.



Und weil sich das gedruckte Wissen dieser Welt vor allem in den großen, prächtigen Bibliotheken befindet, präsentiert der amtierende Celine-Kreativdirektor seine neue Kollektion in der französischen Nationalbibliothek in Paris.

Bemerkenswert ist, dass Slimane erneut nur ein Video veröffentlicht – und keine Live-Modenschau veranstaltet hat. Und so lässt er seine Models im jüngsten Clip einen großen historischen Lesesaal durchqueren; in Looks zwischen Preppy-Chic und Abendgarderobe.

In schwarzen Schnürboots mit weißen Söckchen eilen die Studenten (die im wahren Leben wahrscheinlich tatsächlich studieren) in Knappgeschnittenem über das Fischgrätparkett, vorbei an Lesetischen, unter den gigantischen Bücherregalen der Bibliothèque Nationale de France Richelieu entlang. Ein schöner Anblick. Dazu gibt es den Extended Mix von „Too Much Love“ von LCD Soundsystem zu hören – und man fragt sich, warum die Welt da draußen eigentlich so hässlich ist.



Mit seiner neuen Kollektion, die Hedi Slimane „Tomboy“ nannte – wird uns die Bildung als hippes Hobby vorgeführt. In Zeiten wie diesen kann man nur hoffen, dass dieser Trend jetzt auch wieder verstärkt in anderen Bereichen Schule macht.