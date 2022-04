Russland - Was nach einem liebevollen Abschied klingt, ist tatsächlich eine bitterböse Abrechnung: Auf Instagram macht aktuell der Hashtag #ByeByeChanel die Runde. Er begleitet Videos russischer Models und Influencerinnen, die ihre Handtaschen besagter Luxusmarke zerschneiden – mit Hecken- oder Küchenscheren. Die Aktion soll eine Antwort darauf sein, dass Chanel wie viele andere europäische Labels sowohl seine Boutiquen in Russland geschlossen, als auch den Verkauf entsprechend der aktuellen Handelssanktionen der EU eingeschränkt hat.

Den Sanktionen zufolge ist europäischen Unternehmen „der Verkauf, die Lieferung oder Weitergabe von Luxusgütern an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland“ verboten. Betroffen sind davon Produkte, deren Einzelpreise über 300 Euro liegen, was beinahe dem gesamten Sortiment der französischen Marke entspricht. Dem britischen Telegraph sagte ein Chanel-Sprecher in Bezug auf Verkäufe außerhalb Russlands: „Kunden, deren Hauptwohnsitz uns nicht bekannt ist, bitten wir um eine Bestätigung, dass unsere Artikel nicht in Russland genutzt werden“ – so soll sichergestellt werden, dass es nicht zu Auftragskäufen oder ähnlichen Aktionen kommt, mit denen die Handelssanktionen umgangen werden könnten. Auftritt Victoria Bonya.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von VICTORIA BONYA (@victoriabonya) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Sie war die erste, die mit einem fragwürdigen Aktionsvideo auf die Vorgänge bei Chanel reagierte. Bonya ist Influencerin und zählt bei Instagram mehr als 9 Millionen Followerinnen und Follower, die sie in ihrem Clip fragte: „Wenn Chanel seine Kundinnen nicht respektiert – warum sollte ich dann Chanel respektieren?“ Bonya greift daraufhin zur großen Küchenschere und teilt ihre gesteppte Chanel-Pattentasche entzwei. Stand 8. April gefällt das mehr als 84.000 Instagram-Nutzerinnen und -Nutzern. Längst hat Victoria Bonya einige Nachahmerinnen gefunden, die ihre Luxustaschen mit Neuwerten von je mehreren Tausend Euro auf die gleiche pathetische Weise vor laufenden Kameras zerstören – sie werfen der Marke Chanel „Russlandfeindlichkeit“ vor.

Handtaschen für Tausende Euro im Zeitraffer zerstört

Doch es gibt auch Kritik an den Videos: Viele Instagram-User und auch Vertreterinnen und Vertreter der Modebranche attestieren den „Protestlerinnen“ fehlende Empathie – nicht nur für die Menschen in und die Geflüchteten aus der Ukraine, sondern ganz generell für all jene, die nicht dieselben Privilegien wie Bonya und ihre Kolleginnen genießen. „Zu beschäftigt damit, ihre Handtasche zu zerstückeln, um gegen die Zerstückelung unschuldiger Männer, Frauen und Kinder in der Ukraine zu protestieren“, kommentierte der renommierte Modekritiker Tim Blanks einen Artikel zu Bonyas Video. „Putinistas“ – in Anlehnung an „Fashionistas“ – wie sie kritisierte Blanks dafür „einen faschistischen Wahn“ mitzutragen. Er fügte hinzu: „Es gibt Milliarden von Männern und Frauen auf der ganzen Welt, die versuchen, angesichts der Herausforderungen, mit denen wir alle in den nächsten Jahren konfrontiert werden, eine Zukunft für ihre Familien zu schaffen.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Tim Blanks (@timblanks) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Wehrhaft zeigen sich übrigens auch die malträtierten Handtaschen: Unter den Hecken- und Küchenscheren mögen sie kaum nachgeben. Für ihre Videos mussten viele der russischen Influencerinnen dementsprechend auf eine Zeitraffer-Funktion zurückgreifen, weil das Zerschneiden einer Chanel-Tasche in Echtzeit offenbar die Dauer eines klassischen Instagram-Videos übersteigt. Teilweise greifen die Models ihre Werkzeuge mit beiden Händen und leisten sichtlich Schwerstarbeit. Eine gute Werbung für die hohe Qualität der Chanel-Produkte dürften die grotesken Instagram-Clips trotzdem kaum sein.