World Travel Award: Deutschlands bestes Hotel steht in Berlin

Eine Modenschau im Adlon, eine Party im Hilton-Keller. Dinnerabende im Westin Grand und immer wieder Events im Hotel Zoo Berlin. Und wenn nicht das, dann doch zumindest ein Cocktail an der Bar vom Soho House: Selbst als Einheimischer treibt man sich ja gelegentlich in den Hotels der eigenen Stadt herum. Ein bisschen unter dem Radar fliegt für Berlinerinnen und Berliner indes das Regent am Gendarmenmarkt, das eher durch seine Verschwiegenheit und Exklusivität denn Veranstaltungen und Events überzeugen will.

Es ist diese Diskretion, die dem 5-Sterne-Superior-Haus, das allenfalls gelegentlich Pressekonferenzen für Hollywoodfilme ausrichtet, nun den World Travel Award als „Germany’s Leading Hotel 2022“ eingebracht hat: Das Regent öffnet nicht jedem die Türen, so heißt es – aber jeder, dem hier die Türen geöffnet werden, darf sich über einen exzellenten Service freuen.

Vergeben wird der Preis, der auch als „Oscar der Reisebranche“ bekannt ist, auf Basis von Bewertungen durch Tourismus-Expertinnen und -Experten sowie durch die Gäste selbst. Und gerade Letztere wüssten zu schätzen, lässt das Hotel mitteilen, „dass im Regent alle mit der gleichen Aufmerksamkeit betreut werden – egal ob man Privatperson, hochrangige Politikerin oder Politiker, Hollywoodstar oder Society-Größe ist“. Für letztere Kategorien besonders interessant: Das Regent verfügt nicht nur über eine prächtige Ausstattung, sondern auch über einige Geheimgänge, die eine Anreise ohne Papparazzi-Auflauf ermöglichen.

Wer schläft hier? Das Hotel Regent Berlin strahlt auch von außen kompromisslose Diskretion aus. Imago

Selbst wenn sich das Haus über seine anspruchsvollen Gäste, die vornehmlich im achten Stock, der „Star-Etage“ residieren sollen, vornehm ausschweigt, geraten doch immer mal wieder berühmte Namen an die Oberfläche: Bruce Willis und Meryl Streep sollen hier bereits übernachtet haben, Tom Cruise und Robbie Williams, Nicole Kidman, Kylie Minogue – die Liste ist lang und hochkarätig. Und ein „Nein, das ist leider nicht möglich“ soll im Regent wirklich niemand zu hören bekommen.

Hier fühlen sich Barbra Streisand und ihr Pudel wohl

Für Barbra Streisand etwa soll ein Balkon mit Rasen ausgelegt worden sein, damit ihr Pudel samt seinem Frauchen zum Gassigehen gar nicht erst die Suite verlassen muss, so zumindest berichteten damals einschlägige Klatschmagazine. Auch die nahen Galeries Lafayette sollen demnach gelegentlich für ein unbeobachtetes, nächtliches Shopping den Hotelgästen ihre Kaufhaustüren öffnen. „Es ist vor allem das Team, das den Gästen eine unvergessliche Zeit bereitet: mit perfektem Service, Zurückhaltung und Herzlichkeit“, sagt dazu Claus Geißelmann, Geschäftsführer des Hotels Regent Berlin.

Gute Aussichten? Hat das Regent am Gendarmenmarkt definitiv zu bieten. Regent Berlin

Offenbar sieht man das beim World Travel Award, der am gestrigen Dienstag auf Mallorca verliehen wurde, ähnlich: Bereits das dritte Mal in Folge wurde das Regent zu „Germany’s Leading Hotel“ gekürt, in der Vergangenheit war die Auszeichnung auch an Berliner Konkurrenzhäuser wie Ritz-Carlton oder Adlon gegangen. Und tatsächlich ist das Regent auch in diesem Jahr nicht das einzige Haus der Stadt, das sich über eine Auszeichnung freuen darf.

Die beste Aussicht bietet sich wohl vom Waldorf aus

Unter den 17 Kategorien, die allein deutschen Hotels vorbehalten sind, wie etwa „Germany’s Leading Airport Hotel“ oder „Germany’s Leading Resort“, gehen zwei weitere Preise in die Hauptstadt. Das Hilton Berlin, in Laufweite zum Regent am Gendarmenmarkt gelegen, ist demnach „Germany’s Leading Conference Hotel 2022“. Und die schönste Suite hat das Waldorf Astoria in Zoo-Nähe.

Die schönste Suite Deutschlands? Befindet sich laut World Travel Award im 31. Stock des Waldorf Astoria Berlin. Waldorf Astoria

Es dürfte nicht zuletzt der sagenhafte Ausblick sein, der die 280 Quadratmeter im 31. Stock des Waldorf zu „Germany’s Leading Hotel Suite 2022“ macht: Rundherum ist die Präsidentensuite mit raumhohen Fenstern ausgestattet, es eröffnet sich ein 360-Grad-Blick über ganz Berlin. Und das von zwei Zimmern mit je einem eigenen Marmorbad aus; dazu gibt es einen modern gestalteten offenen Kamin und einen Konzertflügel im Wohnraum.

Das Waldorf war auch eines von gleich sechs Berliner Häusern, die für das beste Hotel Deutschlands nominiert waren: Neben dem Regent als Gewinner waren hier außerdem das Adlon, das Radisson Collection Hotel, The Ritz-Carlton Berlin und das Hotel de Rome am Bebelplatz gelistet. Dass letzteres Hotel doch leer ausgegangen ist, ist durchaus interessant. Schließlich wurde das luxuriöse Hotel de Rome erst vor wenigen Monaten mit einem Top-Ranking des renommierten US-Reisemagazins Forbes Travel Guide 2022 geehrt – als einziges Hotel der Hauptstadt, wohlgemerkt.

Die gesamte Liste der Award-Gewinner finden Sie hier. Darunter sind einige Überraschungen wie Porto als „Europe’s Leading City Destination“ oder die georgische Stadt Batumi als „Europe’s Leading Emerging Tourism Destination“.