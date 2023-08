Das Zischen der sich öffnenden S-Bahn-Türen ertönt, wir sind da: Berlin, Friedrichsfelde-Ost. Durch eine Kleingartenanlage geht es vorbei an alten Häusern, über einen Friedhof, hin zu einem Plattenbau an der Bundesstraße B1. Drin bringt uns der Fahrstuhl ins oberste Stockwerk. Dort öffnet schließlich Raimon Espitalier lächelnd die Tür.

Er wohnt in einer hellen Zwei-Zimmer-Wohnung mit großem Balkon, die gleichzeitig sein kreatives Hauptquartier ist. Im großen Zimmer stehen Bett und Computer, während er im zweiten Raum sein Atelier eingerichtet hat. Man sieht Farbeimer, eine Siebdruck- und eine Nähmaschine sowie Entwürfe an einer Kleiderstange.

Espitalier ist 21 Jahre alt, in Bremen aufgewachsen und seit zwei Jahren in Berlin. Derzeit studiert er Modedesign an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) und arbeitet schon an eigenen Kollektionen. Obwohl Espitalier noch sehr jung ist, ist es nicht seine erste. Unter dem Namen „Recolorred“ kreiert er bereits seit einigen Jahren Kleidung. Von bedruckten Rohlingen über Schnittmuster-Veränderung probierte er schon einiges aus. Heute geht es um sein neuestes Projekt: Upcycling von Designerkleidung.

Auch Leinwände bearbeitet der 21-jährige Raimon Espitalier. Luis Murua-Burhorn

Recolorred ist keine Marke, sagt er, es sei Kunst, da kommerzielle Beweggründe nicht im Vordergrund stünden. Zwar kann man seine Sachen kaufen, doch dreht sich für den Designer alles um den Schaffensprozess selbst. Generell kreiere er nicht, um zu gefallen, sagt Espitalier. Seine Vision sei die Weitergabe „echter“ Kunst. Dazu gehöre für ihn auch ein bestimmter Lifestyle. So bemüht sich der Modestudent um einen achtsamen Umgang innerhalb der digitalen Welten, insbesondere der sozialen Medien. Seine kreativen Haupteinflüsse sind die „echten Erfahrungen, echten Beziehungen und sein reales Leben“, wie er sagt. Fast klingt es etwas pathetisch, wenn er von Emotionen spricht, die er durchlebt und aus denen Bilder entstehen, die er dann auf seine Kunst überträgt.

Skizzen an der Wand, Entwürfe an der Kleiderstange: Espitaliers Wohnung ist auch sein Atelier. Luis Murua-Burhorn

Doch Espitalier war bereits als Kind sehr kreativ und hatte schon in jungen Jahren den Drang, Dinge zu erschaffen, die bleiben. Mit 16 Jahren begann er, Sticker zu gestalten, die er an seine Freunde verteilte. Damals war er in der Bremer Skateszene aktiv. Kurz darauf fing er an, Kleidung zu bedrucken. Bald kam zum Drucken auch das Bearbeiten der Stoffe hinzu. Er zerlegte T-Shirts und Pullover, fügte sie neu zusammen, dabei probierte er viele Dinge aus. Verschiedenste Schriftzüge, verschiedener Typografien, Grafiken und Zeichen landeten gedruckt auf seiner Kleidung. Daraus entstand die Erarbeitung jener tragbaren Einzelstücke, die er uns auch heute zeigt.

Für sein Upcycling-Projekt, das er „One of One“-Kollektionen (Einzelstück-Kollektionen) nennt, benutzt er ausschließlich Markenkleidung, die er selbst schön findet – die er aber individualisieren möchte. Zunächst kam Sportswear wie Nike und Trasher unter seine Nähmaschine.

Mit der Siebdruckmaschine bringt Espitalier neue Motive auf die Kleidung. Luis Murua-Burhorn

Kürzlich begann er, Secondhand-Designerkleidung zu bearbeiten. Auf diesem Konzept liegt auch aktuell sein Fokus. Die High-Fashion-Stücke kauft er auf verschiedenen Vintage-Portalen wie Grailed oder StockX, näht sie um und versieht sie mit eigenen Designelementen. Er verändert vor allem die Mainstream-Klassiker der High-End-Marken, die oft gesehene Schnitte und große Logos aufweisen. Das ist vor allem Prêt-à-porter-Mode von Balenciaga, Heron Preston, Gucci, Vetements, Off-White und Bape.

Über die aktuelle Kollektion erzählt er: „Menschen kaufen sich Luxuskleidung, um sich individuell zu fühlen, weil sich das weniger Leute leisten können. Doch ich finde, dass man sich Individualität nicht kaufen kann, auch nicht, wenn der Hoodie 1000 Euro kostet. Echte Individualität“, so Espitalier weiter, „kommt von der Kunst der Kleidung und der Emotion dahinter. Demnach nehme ich mir die Marken vor, in denen sich Leute vermeintlich individuell fühlen und mache sie wirklich individuell.“

Alles dreht sich um die Oberteile: Hier wurde ein weißes T-Shirt des japanischen Hype-Modelabels A Bathing Ape von Recolorred frisiert. Recolorred Gib mir Balenciaga! Ein individualisierten Balenciaga T-Shirt ist ebenfalls Teil der neuen Kollektion von Raimon Espitalier. Recolorred Der upgecyclete Hoodie ist von der Marke Off-White, die vom verstorbenen amerikanischen Mode-Designer Virgil Abloh in Mailand gegründet wurde. Recolorred Dieses Heron-Preston-T-Shirt versah der Designer mit Sternen und Patches. Recolorred Noch mehr Balenciaga! Bei diesem T-Shirt fallen besonders die veränderten Nähte ins Auge. Recolorred 1 / 5

Diwser Hoodie der italienischen Traditionsmarke Gucci wurde von Raimon Espitalier durch Siebdruck verändert. Recolorred Ein individualisierter Hoodie des in Paris gegründeten Luxusmodelabels Vetements Recolorred Diesen Off-White-Hoodie veränderte Raimon Espitalier mit Rücken-Cutouts und Patches. Recolorred Das Bape-Camouflagemuster mit knalligem Blau kontrastiert Recolorred EU-Upcycling bei diesem Off-White-Hoodie Recolorred Nun die im Lookbook bereits präsentierten T-Shirts - Upcyling eines Heron Preston T-Shirts Recolorred Das bereits gestylet gesehene aufgewertete Balenciaga T-Shirt Recolorred Individualität bekommt dieses bekannte Bape Logo mit den kleinen Patches von Recolorred. Recolorred Dieses Modell ist mit Sicherheit das farblich schlichteste der Kollektion. Recolorred 1 / 9

Die neue Kollektion, bestehend aus T-Shirts und Hoodies, wird Ende Oktober 2023 erscheinen. T-Shirts werden zwischen 180 und 250 Euro und die Hoodies zwischen 700 und 800 Euro auf der Internetseite von Recolorred kosten. Da Espitalier noch studiert, fragen wir ihn auch, wie er sich ein so kostspieliges Projekt leisten kann. Selbst auf dem Vintage-Markt kosten die Designerstücke, also sein Ausgangsmaterial, noch einiges. „Seitdem es Recolorred gibt, landet das eingenommene Geld wieder in den nächsten Projekten. Alles, was meine Budgetierung übersteigt, leihe ich mir bei meiner Familie, hauptsächlich von meinem Vater. Ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass er mich auf meinem Weg unterstützt“, antwortet Espitalier.

Aktuelle Informationen zu „Recolorred“ teilt der Designstudent auf seinem Instagram-Account. In den Posts ist oft der Satz „Join Real Life“ zu lesen, mit solchen Aussagen appelliert Espitalier an seine Follower, nicht zu viel an den Bildschirmen zu kleben. Er empfinde es als schwierig, wie die Menschen mit ihren Smartphones umgehen. Seien es Konzerte, auf denen Besucher die Show nahezu vollständig auf dem Handybildschirm verfolgen oder die Unachtsamkeit der Gesellschaft im ÖPNV. „Fahr mal S-Bahn und sieh dir die Leute an. Fast alle Leute sind am Handy oder tragen Kopfhörer. Es gibt nahezu niemanden, der gerade Bahn fährt, aber wirklich nur Bahn fährt“, sagt Espitalier. Eine erstaunliche Sicht der Dinge für jemanden seines Alters.

Das junge Talent in seinem Wohnatelier in Friedrichsfelde-Ost Luis Murua-Burhorn

Wir möchten heutzutage vieles festhalten und teilen, hier ein Foto, da ein Video – deswegen heißt „Join Real Life“ für Raimon Espitalier, das wirkliche Leben zu leben, Momente wirklich wahrzunehmen und sie zu schätzen, weil sie nicht wiederkommen. „Ich möchte diejenigen erreichen, die noch rausgehen ins echte Leben, selbst kreieren und echte Ziele verfolgen“, sagt er. Symbol dieser Philosophie ist die Mode, die er macht. Mit ihr beweist er, dass er seine Ideen wirklich lebt und in einen schöpferischen Prozess überführen kann.