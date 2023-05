Zimtkringel-Alarm: Das essen die Elevator Boys zum Frühstück

Was haben die Elevator Boys mit Frühstücksflocken am Hut? Bei einem stürmischen Fototermin kamen sie zur Sache.

Der Wind zaust an den schönen Frisuren, die pastellig aufeinander abgestimmten Outfits passen unwirklich gut zum blauen Himmel mit den kleinen weißen Wölkchen. Es ist das perfekte Fotomotiv.

Die Elevator Boys stehen auf dem dem Dach des Verlagsgebäudes der Berliner Zeitung. Dass sich alle fünf Berliner TikTok-Stars mal gleichzeitig für ein Fotoshooting einfinden, hat Seltenheitswert. Oft sind sie alle in der ganzen Welt verstreut. Die Terminkalender von Bene Schulz, Jacob Rott, Julien Brown, Luis Freitag und Tim Schäcker sind prall gefüllt.

Doch jetzt gibt einen wichtigen Anlass, zu dem sich die schöne Gruppe den ganzen Tag freigeschaufelt hat: Sie haben ihr erstes eigenes Produkt gelauncht, das muss jetzt kommuniziert werden. Und während andere Promis Wein oder Pizza auf den Markt bringen, setzen die Elevator Boys auf Frühstücksflocken. Genauer gesagt auf pink verpackte Zimtkringel, die in Kooperation mit der Berliner Food-Firma Wholey entstanden sind. Die Zusammenarbeit entstand durch eine zufällige Begegnung, wie Luis Freitag erzählt: „Ich war auf der Suche nach einem Büro und bin durch Zufall bei Wholey reingelaufen. Wir hatten sowieso den Plan, Cerials zu machen. Das hat sofort gepasst und dann haben wir das gemeinsam umgesetzt.“

Die Elevator Boys haben auf ihren Social-Media-Kanälen viele Millionen Follower. Paulus Ponizak/Berliner Zeitung

Dass Alkohol und fettige Speisen nicht zum Image des Fahrstuhl-Quintetts passen, kann sich jeder selber zusammenreimen. Der Heroin Chic ist bei den meisten Content Creators keine Option, stattdessen werden Sport und gesunde Lebensweise propagiert. Das ist eine lobenswerte Mission, denn die Fans sind ja oft noch minderjährig.

Die lustigen Zimtkringel passen da hervorragend ins Konzept, zumal sie vegan sind und nachhaltig produziert werden. Auch das Verpackungsdesign ist in enger Zusammenarbeit zwischen den Boys und Wholey entstanden. Dazu gehört auch ein Äffchen, das es sogar in fünf Versionen gibt. Jeder Boy hat sein eigenes Tier. Schon süß.

Jeder Elevator Boy hat sein eigenes Äffchen. Wer welches hat, erkennt man an der Frisur. Sie sind auf der Verpackung der „Cinna Rollies“ zu sehen.

Und die Elevator Boys, die alle Anfang zwanzig sind, haben schon ein weiteres Projekt in der Pipeline: „Wir arbeiten gerade an einem Album“, erzählt Bene Schulz. Wenn alles klappt, wird es noch in diesem Sommer erscheinen. Dann wären die Elevator Boys endlich eine richtige Boygroup! Wir sind gespannt.

Ein Fahrstuhlfoto darf auch während des Besuchs bei der Berliner Zeitung nicht fehlen. Die E-Boys von links: Jacob Rott, Tim Schäcker, Bene Schulz, Luis Freitag und Julien Brown. Paulus Ponizak/Berliner Zeitung

Die „Cinna Rollies“ gibt es ab jetzt in deutschen Supermärkten, Bioläden und Drogerien für 3,99 Euro zu kaufen. In Österreich ist der Frühstückssnack bei Interspar und Eurospa erhältlich.