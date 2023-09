Berlin -Dass allgemeines Entsetzen über den Wahlsieg Donald Trumps herrscht, bedeutet nicht, dass dieses Entsetzen ungeteilt wäre – weder diesseits noch jenseits unserer Grenzen.

Da ist allen voran die AfD, die in Person ihrer Vorsitzenden Frauke Petry erklärte: „Dieses Wahlergebnis macht Mut für Deutschland und Europa, denn Trump hat tatsächlich die Karten zur politischen Zeitenwende in der Hand.“ Bereits vor der Wahl hatten AfD-Vertreter ihre Sympathie für Trump zum Ausdruck gebracht. Nicht zuletzt in ihrer Haltung zu Minderheiten und in ihrem Nationalismus sind Übereinstimmungen unübersehbar.

„Ganz offensichtlich hatten viele die Schnauze voll“

Da ist die Linke, deren saarländischer Fraktionsvorsitzender Oskar Lafontaine auf seiner Facebook-Seite zumindest Verständnis für Trumps Wähler erkennen ließ: „Ganz offensichtlich hatten viele die Schnauze voll von einer gekauften Politik, die Banken und Konzerne bedient und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Arbeitslosen, Rentnerinnen und Rentnern immer mehr wegnimmt. Das vorherrschende Gefühl war: So darf es nicht weitergehen.“

Sahra Wagenknecht, Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Linken, sieht das Wahlergebnis der US-Wahl als das Resultat einer jahrenlangen Politik, die die Mittelschicht zerstört habe. dpa

Bundestagsfraktionschefin Sahra Wagenknecht sagte in Berlin, Trump sei „letztlich das Ergebnis einer jahrelangen Politik, die die Mittelschicht zerstört und große Teile der Arbeiterschaft in den sozialen Abstieg geschickt hat. Irgendwann rebellieren die Menschen. Und es ist das große Versagen der Demokraten, dass sie den Unzufriedenen keinerlei Angebot gemacht haben.“ Die hätten statt Hillary Clinton besser den linken Bernie Sanders aufgestellt.

Wagenknecht fügte hinzu: „Wir sollten als Reaktion darauf nun eine eigenständige Politik betreiben, bei der deutsche und europäische Interessen im Mittelpunkt stehen, statt uns weiterhin der US-Politik zu unterwerfen.“

„Trump hat sich nicht von Massenmedien manipulieren lassen“

Schließlich sind da Europas Rechtspopulisten. Der Niederländer Geert Wilders sieht Anzeichen für einen „patriotischen Frühling“ im Westen. Die Menschen hätten politisch korrekte Politiker satt, die sich nur um sich selbst kümmerten und nicht um die Themen, die für die Bevölkerung wichtig seien, sagte er.

Der tschechische Präsident Milos Zeman erklärte mit Blick auf Trump: „Ich stimme mit seinen Ansichten zur Migration und dem Kampf gegen den islamischen Terrorismus überein.“ Der 72-Jährige lobte dessen Auftreten zudem als klar und verständlich sowie „frei von politischer Korrektheit mit ihren nichtssagenden Phrasen“. Die Wahl jedenfalls habe „den Willen des amerikanischen Volkes verdeutlicht, sich nicht von den Massenmedien manipulieren zu lassen“.

