Berlin -Wenn Politiker die Beherrschung verlieren, kann das schädlich für die Kariere sein - muss es aber nicht. Eines garantiert es ihnen jedenfalls: Aufmerksamkeit. Eine Sammlung

Hält mit Gefühlen nicht hinterm Berg: Sigmar Gabriel Getty Images

Sigmar Gabriel: „Dein Vater hat das Land geliebt, und du zerstörst es!“ Maskierte Menschen bewegen sich pöbelnd, mit Plakaten bewaffnet in Richtung einer SPD-Wahlveranstaltung im Niedersächsischen Salzgitter. „Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten“, heißt es immer wieder. Alte linke Parolen skandiert von Menschen, die sich junge Nationale nennen und die Gesichter mit Deutschlandfahnen verhüllt haben. Während Gabriels Parteikollege noch mit der wütenden Meute diskutieren möchte, rät Gabriel ab. Er dreht sich um und zeigt ihnen ganz nonchalant den Stinkefinger.

Peer Steinbrück machte mit diesem Cover von sich reden. Alfred Steffen/SZ-Magazin/dpa

Peer Steinbrück: Sozialdemokraten und Stinkefinger, da war doch was. Der 2013er Kanzlerkandidat Peer Steinbrück zeigte in der Süddeutschen Zeitung einst den Stinkefinger – aber ganz kalkuliert in einer Fotosession. Konfrontiert mit aktuellen Spitznamen wie „Pannen-Peer“ oder „Problem-Peer“ reagierte Steinbrück mit der Stefan-Effenberg-Pose. Einen tatsächlichen Gefühlsausbruch leistete sich der ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident dagegen auf einem Parteikonvent 2013. Nachdem seine Frau die Belastung durch die Kandidatur für die Familie schilderte, kamen dem ehemaligen Parteivize die Tränen.

Gilt bei vielen als kalt: Hillary Clinton AP

Hillary Clinton: Tränen im Wahlkampf, das war auch in den USA schon ein prominentes Thema. Für Hillary Clinton, heute Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, wurde 2008 ein Tränenausbruch zum Wendepunkt im damaligen Rennen um die Kandidatur gegen einen gewissen Barack Obama. In einer Fragerunde mit Wählerinnen auf den Druck angesprochen, der auf ihr lastet, schossen der sonst als kalkuliert und kalt geltenden Frau die Tränen in die Augen. Erstmals im Wahlkampf wirkte sie volksnah – genützt hat es nichts. 2008 wurde Obama erst Präsidentschaftskandidat und dann Präsident der Vereinigten Staaten. Der derzeitige Wahlkampf läuft bislang noch tränenlos.

Die Sache mit dem Ei

Kann verbal richtig austeilen: Kurt Beck dpa

Kurt Beck: Auch der frühere SPD-Chef Kurt Beck fuhr mehrmals öffentlich aus seiner Haut. Nachdem der damalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident 2012 ironischerweise ein Interview über Bürgernähe gegeben hatte, wurde er von einem Passanten für die Pannen am Nürburgring und die Erhaltung des Betzenberg-Stadions des 1. FC Kaiserslautern kritisiert. Vor laufender Kamera maulte Lautern-Fan Beck den Passanten an, ob er „nicht das Maul halten“ könnte. Berühmt wurde auch der Arbeitslose, der von Beck 2006 zu hören bekam, wenn er sich waschen und frisieren würde, bekäme er auch einen Job.

Findet auch mal deutlich Worte: Frank-Walter Steinmeier dpa

Frank-Walter Steinmeier: Sogar der sonst so besonne Frank-Walter Steinmeier fuhr schon öffentlichkeitswirksam aus der Haut: 2014 schrie der Bundesaußenminister von der Kundgebungsbühne am Berliner Alexanderplatz auf eine protestierende Menge nieder. Mit Ausdrücken wie „Kriegstreiber“ konfrontiert, reagierte der Außenminister scharf: „Weil wir den Frieden wollen, dürfen wir es euch nicht so einfach machen: Die Welt besteht nicht nur auf der einen Seite aus Friedensengeln und auf der anderen Seite aus Bösewichten! Die Welt ist leider komplizierter!“ Das Video ist mit über 750.000 Klicks ein echter Netz-Hit geworden.

Lieferte sich ein Handgemenge: Helmut Kohl dpa

Helmut Kohl: Auch Christdemokraten verlieren mal die Fassung. Am berühmtesten ist ein Vorfall in Halle/Saale 1991, als der Unmut über Politiker noch nicht mittels Hasstiraden im Internet geäußert wurde. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl wurde bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Eiern beworfen – anstatt sich zu ducken, rannte der bullige Kohl auf den Werfer los und wollte ihn laut eigener Aussage „zur Rede stellen“. Tatsächlich mussten Sicherheitskräfte Kohl zurückhalten, der sich in einer Art Handgemenge mit dem mutmaßlichen Eierwerfer befand. Das Ei wurde übrigens vom damaligen Juso-Mitglied Matthias Schipke geworfen.

Christian Lindner: Christian Lindner, Vorsitzender der FDP, verlor im nordrhein-westfälischen Landtag einst die Fassung. Nachdem er in einem Zwischenruf wegen des Scheiterns seines Unternehmens verhöhnt wurde, redete er sich mit drohendem Zeigefinger in Rage: Er erklärte dem Kritiker, die Faust aufs Rednerpult hämmernd, die Schwierigkeiten eines Unternehmensgründers und warum Scheitern noch zu missgünstig in der Gesellschaft betrachtet werde. Auch diese Wutrede wurde ein Internethit.

