Berlin -Die große Koalition streitet über die Förderung begabter Studenten: Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) sieht im vor fünf Jahren gestarteten Deutschlandstipendium ein Erfolgsprojekt, das sie unbedingt fortsetzen will. Beim Koalitionspartner SPD sprechen Bildungspolitiker hingegen von einem „Rohrkrepierer“.

2014 wurden 22.500 Studenten mit dem Deutschlandstipendium gefördert, dies sind jedoch nur 0,84 Prozent der Studenten.

Damit hinkt das Projekt dem ursprünglichen Ziel hinterher, bis zu 8 Prozent der Studierenden zu fördern.

Die Meinungen über den Erfolg des Stipendiums sind gespalten.

Die Idee des Stipendiums ist folgende: Von den Hochschulen ausgewählte Studenten erhalten 300 Euro Förderung im Monat. Davon zahlt der Staat die Hälfte – aber eben nur, wenn es der Universität oder Fachhochschule gelingt, die andere Hälfte einzuwerben. Von Unternehmen, Privatpersonen oder Stiftungen.

Deutschlandstipendium weit entfernt vom ursprünglichen Plan

Doch funktioniert das Ganze? Wanka verweist auf die Zahlen: Im Jahr 2014 seien bereits 22.500 Studenten gefördert worden. Damit sei der Abstand zu den großen Begabtenförderungswerken, die zusammen auf 26.000 geförderte Studenten kämen, nicht mehr groß. Das stimmt – einerseits. Andererseits erhalten nur 0,84 Prozent der Studierenden das Deutschlandstipendium. Und das ist weit entfernt von dem ursprünglichen Plan, bis zu acht Prozent zu fördern.

Die Ministerin stellt jedes Jahr mehr Geld für die Stipendien in den Haushalt ein, als abgerufen. Es sei besser, das Geld in die Begabtenförderwerke zu investieren, schlägt SPD-Fraktionsvize Hubertus Heil in der „Nordwest-Zeitung“ vor. Wanka kommentiert dies mit: „Ach, Gott.“ Das Deutschlandstipendium sei ja im Koalitionsvertrag vereinbart.

Benachteiligte Gruppen nicht besonders gefördert

Die Daten im Evaluationsbericht, den das Bildungsministerium nun im Kabinett vorgestellt hat, lassen sich vielfältig interpretieren. Befragt wurden 2300 repräsentativ ausgewählte Stipendiaten und 50 Hochschulen. Von ihrer sozialen Herkunft her unterscheiden sich die Stipendiaten demnach kaum von anderen Studenten. So sind anteilmäßig genauso viele Kinder von Nichtakademikern vertreten wie sich generell in den Hörsälen und Seminaren finden. Das bedeutet aber auch: Benachteiligte Gruppen werden nicht besonders gefördert.

Eine Ausnahme bilden hier Studenten mit Migrationshintergrund: Mehr als jeder vierte Stipendiat (28 Prozent) hat eine Einwanderungsgeschichte in seiner Familie, im Schnitt der Studenten sind es 23 Prozent. Das Ministerium erklärt zudem, die Hochschulen berücksichtigten bei der Vergabe nicht nur die Noten, sondern auch ehrenamtliches Engagement. Kritiker halten hingegen die Auswahl durch die Hochschulen für undurchsichtig.

„Grandioses Scheitern“ des Deutschlandstipendiums?

Aber welchen Hochschulen gelingt es, Mittel einzuwerben? Sind es nur jene in wirtschaftsstarken Regionen? Nein, sagt Thomas Krüger von Zentrum für Evaluation und Methoden der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, das die Untersuchung erarbeitet hat. „Es gibt Hochschulen in strukturschwachen Regionen, welche sehr erfolgreich Stipendien einwerben.“

Hartmut Ihne, Präsident der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, sagt, das Programm helfe Universitäten, die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft in der Region auszubauen. Und die Firmen kämen in Kontakt mit gutem Personal für die Zukunft.

Der hochschulpolitische Sprecher der Grünen, Kai Gehring, spricht hingegen vom „grandiosen Scheitern“ des Deutschlandstipendiums. Das Geld solle besser ins Bafög und Stipendien für Flüchtlinge investiert werden.