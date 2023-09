Berlin -Zunächst hielt sich die schwedische Polizei zu ihrem Erfolg hinterm Berg, wollte Zweifel ausräumen. Am Wochenende bestätigte sich aber, dass die Ermittler in kürzester Zeit nach dem brutalen Lkw-Anschlag in der Stockholmer Innenstadt einen dringend Tatverdächtigen identifizieren und dingfest machen konnten.

Bereits am Freitagabend, nur wenige Stunden nach der Tat war der 39-jährige usbekische Staatsbürger im Stockholmer Vorort Märsta festgenommen worden. „Wir haben eine sehr gute Beweislage“, sagte ein Polizeisprecher am Wochenende. „Es gibt Bilder von Überwachungskameras, und es gibt Spuren im Führerhaus des Lastwagens.“

Bei der Amokfahrt durch die äußerst belebte Fußgängerstraße Drottninggatan waren vier Menschen gestorben, 15 wurden verletzt. Unter den Todesopfern waren eine Belgierin und ein Brite.

Behördenversagen ging dem Anschlag voraus

Sollte sich der Verdacht erhärten, dann bietet sich der schwedischen Justiz die seltene Gelegenheit, einen Prozess gegen den Hauptschuldigen eines Terroranschlags zu führen. Die Attentäter von Berlin, St. Petersburg, Paris und Nizza kamen bei ihren Anschlägen ums Leben oder wurden von der Polizei bei der Festnahme erschossen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Allerdings wurde am Sonntag auch deutlich, dass dem Anschlag offensichtlich ein Behördenversagen vorausgegangen war. Wie die Polizei am Sonntag bei einer Pressekonferenz mitteilte, hatte sich der 39-Jährige seit 2014 in Schweden aufgehalten. Er beantragte eine Aufenthaltserlaubnis, jedoch offenbar kein Asyl. Im Juni 2016 wurde der Antrag abgewiesen und die Abschiebung beschlossen. Erst ein halbes Jahr später erhielt der Mann jedoch eine Aufforderung, das Land zu verlassen. Daraufhin tauchte er unter.

Dem Inlandsgeheimdienst Säpo war der Verdächtige zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt. Sein Name habe im vorigen Jahr bei Ermittlungen eine Rolle gespielt, bestätigte ein Sprecher der Behörde am Wochenende. Der nicht näher benannte Verdacht gegen ihn habe sich jedoch nicht erhärtet. Danach sei er nicht mehr aufgefallen.

Propaganda in Sozialen Netzwerken verbreitet

Nach Recherchen des Schwedischen Rundfunks war der Mann an derselben Adresse im Norden Stockholms gemeldet wie ein anderer usbekischer Staatsbürger, der vor einiger Zeit als Angeklagter vor Gericht stand. Er wurde wegen Geldwäsche verurteilt. Ihren ursprünglichen Verdacht konnte die Staatsanwaltschaft jedoch nicht belegen: dass die Angeklagten Geld für die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) beschafften.

Wie schwedische Medien berichteten, hatte der 39-jährige Verdächtige in sozialen Netzwerken IS-Propaganda verbreitet. Unklar ist, ob er alleine handelte. Laut Polizei gab es am Wochenende fünf Festnahmen. Gegen einen Mann leitete die Staatsanwaltschaft am Sonntag Ermittlungen ein.

Die Ermittler versuchen auch zu klären, ob der Verdächtige den Lastwagen mit einer Bombe präpariert hatte. Wie Schwedens Polizeichef Dan Eliasson sagte, befand sich im Fahrerhaus ein „technischer Gegenstand, der dort nicht hingehörte“. Der Attentäter hatte den kurz zuvor gestohlenen Lastwagen am Ende seiner Fahrt in den Eingang eines Kaufhauses gelenkt. Das Fahrzeug geriet daraufhin in Brand – noch ist unklar, ob das Feuer infolge des Aufpralls ausbrach oder angelegt war.

Zehntausende in stillem Gedenken

Unbekannt ist auch, welche Verbindung der 39-Jährige nach Märsta hat, dem Ort seiner Festnahme. Er begab sich offenbar gezielt in die relativ kleine Gemeinde, nahm zunächst einen Zug zum Flughafen Arlanda und von dort einen Bus. In Märsta lebte jahrelang auch ein anderer islamistischer Terrorverdächtiger: Mohamed Belcaid, der Kontakt zu den Attentätern von Paris hatte.

Der Opfer des Anschlags soll am Montag mit einer Schweigeminute gedacht werden. Bereits am Sonntag kamen Zehntausende Menschen am Sergels Torg, dem zentralen Platz der Stockholmer Innenstadt in unmittelbarer Nähe des Anschlagsorts, zu einer Gedenkveranstaltung zusammen. Ministerpräsident Stefan Löfven kündigte am Sonntag an, er werde mit den anderen Parteien Gespräche darüber führen, wie sich Terroranschläge verhindern lassen. Er betonte, er sei stolz über den Zusammenhalt der schwedischen Gesellschaft. Auch Kronprinzessin Victoria sagte bei ihrem Besuch am Anschlagsort: „Wir werden gestärkt daraus hervorgehen.“