Straßburg -Vor dem Europäischen Gericht für Menschenrechte in Straßburg steht erneut die Zulässigkeit von lebenslangen Freiheitsstrafen zur Diskussion.

Die Richter verhandelten am Mittwoch den Fall eines Briten, der in die USA ausgeliefert werden soll. Der Mann war im Jahr 2000 in Florida wegen Mordes und versuchten Raubes angeklagt worden.

Er befürchtet, dass ihm in den USA eine lebenslange Haft ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung droht (Beschwerdenr. 71537/14).

Anwalt beruft sich auf früheres Straßburger Urteil

Er stützt seine Klage vor allem auf ein Straßburger Urteil, wonach lebenslange Haft nur erlaubt ist, wenn es die Möglichkeit einer späteren Haftüberprüfung gibt.

„Das eindeutige Ziel von Floridas Gesetzgeber war aber, dass lebenslang Verurteilte im Gefängnis sterben“, argumenierte sein Anwalt während der Verhandlung.

Eine frühere Klage des Mannes, der derzeit in Großbritannien in Haft sitzt, hatte der Gerichtshof bereits abgelehnt. Theoretisch bestehe nämlich auch in Florida die Möglichkeit einer vorzeitigen Freilassung.

Einen ähnlichen Fall wollen die Straßburger Richter am kommenden Dienstag (17. Januar) entscheiden.

Dabei geht es um die lebenslange Haftstrafe für einen 1941 geborenen Briten in Großbritannien wegen mehrfachen Mordes, Vergewaltigung und schweren Diebstahls. (dpa)