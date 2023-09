Ulm -In einem Nachtzug ist in Ulm ein Streit zwischen einem Fahrgast und einem Schaffner eskaliert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren die beiden kurz nach Mitternacht aneinandergeraten.

Zeugen hätten gesehen, wie der Fahrgast nach dem Schaffner trat und mit einem Aktenkoffer nach ihm schlug. Der Schaffner brachte den Angreifer daraufhin mit einem Judo-Wurf zu Boden.

Gegen beide werde nun wegen Körperverletzung ermittelt. Verletzt wurde niemand. Worum es in dem Streit ging, ist nicht bekannt. Der Zug Richtung Hamburg-Altona verspätete sich wegen des Vorfalls um fünf Minuten. (dpa)