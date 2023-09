Berlin -Einige in der CDU haben so große Sehnsucht nach der CSU, dass sie deswegen regelmäßig nach Bayern reisen. Der CDU-Kreisverband aus dem niedersächsischen Peine etwa fährt seit über 40 Jahren zu Aschermittwoch zur großen Bier- und Redeschlacht der Schwesterpartei nach Passau, ausgestattet mit Wimpeln, Trachtenhüten und „CDU grüßt CSU“-Plakat. Einige Peiner haben neben ihrem CDU-Parteibuch auch das der CSU. Wäre es bei so viel Zuneigung nicht konsequent, wenn die CSU sich nach Peine aufmachte? Und sogar bliebe, nicht nur auf ein paar Maß Bier?

Horst Seehofer schließt eine Abspaltung der CSU von der CDU auf lange Sicht nicht aus.

Die negativen Folgen eine Ausweitung der CSU überwiegen aber für beide Unionsparteien.

Die Debatte um eine bundesweite Ausdehnung der CSU ist nicht neu. Gerade hat Parteichef Horst Seehofer sie wieder angefacht. Er halte es zwar „nach wie vor für richtig, wenn wir uns nicht bundesweit ausdehnen“, hat er gesagt. Aber niemand könne Ewigkeitsgarantien abgeben. Angesichts des Zerwürfnisses zwischen CSU und CDU über die Flüchtlingspolitik muss man das als Drohung verstehen.

Seehofer warnt: Schluss mit „Protest light“

Und es scheint einer Dramaturgie zu folgen: Es sei nun Schluss mit dem „Protest light“, hat Seehofer gleich nach dem Wahlsonntag angekündigt. Die schlechten Ergebnisse der CDU in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt lastet er Bundeskanzlerin Angela Merkel an. Er wirft ihr vor, die Existenz der Unionsparteien aufs Spiel zu setzen.

Das Verhältnis Merkel-Seehofer war noch nie das Beste, mittlerweile ist es, zumindest von der Tonlage her, noch nicht einmal mehr professionell. Hinsichtlich des Lärmpegels sind alle Register gezogen. Wenn es nun noch filterlosen Protest der CSU geben soll, bleibt nicht mehr viel. Außer: das Ende der friedlichen Kooperation mit der CDU, die Aufkündigung der Schwesternschaft, die Emanzipation der kleinen Ein-Bundesland-Truppe.

Ausweitung könnte AfD und CDU schwächen

Eine gewisse Logik hätte das auch jenseits der Peiner Pilgerfahrten. Die Mehrheit der Wähler, die zuletzt bei der AfD ihr Kreuz machten, gaben an, es zu begrüßen, wenn sie auch die CSU zur Auswahl gehabt hätten. Hätten sie auch in gleicher Größenordnung CSU gewählt, CDU und CSU hätten in allen drei Bundesländern gemeinsam die klare Mehrheit. Die Union, so scheint es, könnte den rechten Wählerrand zumindest zum Teil auf diese Weise wieder für sich gewinnen – und damit ihre Mehrheitsfähigkeit auf Dauer sichern.

So verführerisch das klingt – es handelt sich um eine Scheinlösung. Es reicht eben nicht, Prozente aus Umfragen einfach zusammenzurechnen. Unberücksichtigt bleibt dabei ein wesentlicher Effekt: Die CSU würde nicht nur von der AfD Wähler für das Unions-Lager zurückgewinnen, sondern auch der CDU Wähler kosten. Ein bundesweites Antreten der CSU würde die CDU also zusätzlich schwächen.

Absolute Mehrheit in Bayern in Gefahr

Der CSU könnte das einigermaßen gleichgültig sein – solange sie selbst davon vor allem profitiert. Genau das aber würde nicht geschehen. Tritt die CSU in anderen Bundesländern an, der bayerische CDU-Landesverband wäre schnell gegründet. Und es würde sich herausstellen: Es gibt nicht nur das CSU-Hau-Drauf-Fanlager in der CDU, sondern umgekehrt auch ein paar Freunde der gemäßigten Töne in der bayerischen Schwesterpartei. Es wäre die Garantie für das Ende der absoluten Mehrheit der CSU im Landtag, die es der Partei seit Jahrzehnten ermöglicht, sich als außerpolitische Kraft darzustellen, als Schutzmacht von Biergärten und Gemütlichkeit sozusagen. Die hohen Stimmenanteile in Bayern sichern gleichzeitig das Gewicht in der Bundespolitik.

Konkurrenz im eigenen Lager ist mithin das letzte, was die CSU gebrauchen kann und haben will. Nicht umsonst hat die CSU ihren einzigen Abspaltungsversuch von der CDU, den Kreuther Trennungsbeschluss von 1976, nicht nur nach nur zwei Wochen wieder kassiert und seither auch nicht wiederholt. Hintergrund des Beschlusses vor 40 Jahren war – ähnlich wie heute – ein Machtkampf zwischen CDU- und CSU-Vorsitzenden, damals Helmut Kohl und Franz Josef Strauß.

Probleme statt Vorlagen

Und noch etwas zählt zur Kraftreserve der CSU: Sie kann auftreten, wie sie auftritt, weil sie sich auf Bayern konzentrieren kann, auf die Interessen eines einzigen Bundeslandes also. Träte sie künftig bundesweit an, wären niedersächsische Windpark-Anlagen, nordrhein-westfälische Finanzprobleme und Berliner Arbeitslosenquote plötzlich Seehofers Problem und nicht mehr nur Vorlagen für flotte Sprüche.

Für nichts gibt es eine Ewigkeitsgarantie, sagt Seehofer. Sollte er eine Abspaltung tatsächlich betreiben, dürften die Probleme der Unionsparteien erst richtig anfangen.