Schwedt/Oder -In einem Flüchtlingsheim in Schwedt (Uckermark) sind Asylbewerber aus Syrien und Afghanistan darüber in Streit geraten, wer auf dem Fußballplatz spielen darf. Einige der Männer hätten sich mit Zaunpfählen bewaffnet, „um ihren Standpunkt klarzumachen“, teilte die Polizeidirektion Ost am Montag über den Vorfall vom Sonntagnachmittag mit.



Als die Flüchtlinge die Beamten eintreffen sahen, verschwanden sie in verschiedene Richtungen. Einer war bei dem Streit verletzt worden. Er wurde im Krankenhaus versorgt, konnte danach aber wieder nach Hause gehen. Die Polizei ermittelt gegen mehrere Tatverdächtige wegen gefährlicher Körperverletzung.