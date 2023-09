Gina-Lisa Lohfink wehrt sich in einem Facebookpost gegen die Anschuldigungen ihres Ex-Managers und angeblichen Ex-Freundes Yüksel D. Der betitelte ihre Aussagen in einem Interview mit der Zeitschrift „OK!” als falsch und bezeichnete die frühere „Germanys Next Top Model”-Kandidatin als „Heuchlerin”.

Widersprüchliche Aussagen

Hauptstreitthema zwischen den beiden ist ein privates Video, welches die beiden während des Geschlechtsverkehrs zeigt und vor einigen Jahren im Netz kursiert ist. Laut der Aussage des Managers passierte die Veröffentlichung des Videos unter beider Einvernehmen. „Wir wollten es beide, als Sprungbrett für ihre Karriere, schlossen sogar einen Vertrag.”

Gina-Lisa Lohfink bestreitet dies bis heute vehement. Sie zog vor Gericht und sagte, dass sie heimlich gefilmt worden wäre. Zu dem Interview ihres Ex-Managers nimmt sie in einem emotionalen Facebookpost Stellung.