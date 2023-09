Moskau -Im Streit mit Großbritannien will Russland die Mitarbeiterzahl an der britischen Botschaft in Moskau um etwa 50 reduzieren. So solle ein Gleichstand mit der Mitarbeiterzahl der russischen Vertretungen in Großbritannien erreicht werden. Das sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Samstag. Dabei handele es sich aber nicht nur um akkreditierte britische Diplomaten. Sie machte keine Angabe zur Größe der russischen Vertretungen in London.



23 Diplomaten bereits ausgewiesen

Die Zeitvorgabe für den Personalabbau beträgt einen Monat. In einer Meldung der Agentur Interfax war von britischen Diplomaten und technischem Personal die Rede. Einem aktuellen Adressverzeichnis zufolge sind in Moskau nur knapp 60 britische Diplomaten akkreditiert, von denen 23 bereits ausgewiesen worden sind.



Auch einheimisches Personal

Daneben haben die westlichen Botschaften in Moskau noch technisches Personal akkreditiert. Das sind Bürger des eigenen Landes, die als Sicherheitsleute, Haustechniker oder auch als Lehrer von Botschaftsschulen arbeiten.



Als dritte Kategorie gibt es russische Angestellte, zum Beispiel als Köche, Fahrer oder Mitarbeiter der Visastellen. Zu deren Zahl gibt es keine Angaben. 2017 wurde den US-Vertretungen in Russland auferlegt, mehr als 750 Mitarbeiter abzubauen. Dies traf vor allem einheimisches Personal, so dass die Wartezeiten für US-Visa deutlich länger wurden. (dpa)