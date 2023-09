Berlin -Wenn Horst Seehofer mal Pause macht, übernimmt Markus Söder. CDU und CSU hätten sich so weit von einander entfernt, dass sie keine Schwestern mehr seien, sondern nur noch „entfernte Verwandte“, gibt Bayerns Finanzminister zu Protokoll, der Seehofers Nachfolger werden will. Vorgänger Edmund Stoiber setzt eins drauf und will „wieder mehr Kohl“. Da kann Sigmar Gabriel nicht schweigen. Mehr Geld „für unsere eigene Bevölkerung“ will der SPD-Chef ausgeben, weil er immer wieder höre: „Für die macht ihr alles, für uns macht ihr nichts“. „Die“: Das sind die Flüchtlinge.

Das gegenseitige Austeilen von Spitzen nimmt kein Ende, die Stimmung in der Koalition ist schlecht.

Nur Merkel bleibt ruhig - wenigstens äußerlich.

So positionieren sich die Partner der Kanzlerin, die als „mächtigste Frau“ der Welt galt - bis sie im vorigen September die deutschen Grenzen für Flüchtlinge aus aller Welt öffnete. Seither ist Angela Merkel eher der Inbegriff von Machtlosigkeit. Sie wird der Menschenmassen nicht Herrin, die nach Deutschland streben. Ihrer Regierungskoalition auch nicht. Geschweige denn ihrer Partei. Oder gar der CSU. Alle schauen ängstlich auf den 13.. Der ist im März zwar kein Freitag.

Dennoch fürchten die Regierenden, der Wahlsonntag in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt werde ihr Unglückstag. Und ein Triumph der AfD. An der Schuldfrage wird allseits heftig gearbeitet.

Das Band zwischen CDU und CSU: Merkelkritik

Manche Zurückweisung der Münchener Spitzen ist schon jetzt vergiftet. Er könne zwischen den Schwestern „eine Entfremdung nicht feststellen“, behauptet Wolfgang Bosbach, Grandseigneur des rechten CDU-Flügels, und setzt listig hinzu: „Wenn ich mit Fraktionskollegen, Parteifreunden und Sympathisanten rede, höre ich zwar auch Kritik, aber vor allem viel Unterstützung für die Positionen der CSU“.

Man dürfe keine Entfremdung „zwischen den Parteien herbeireden, wenn es unterschiedliche Positionen der Parteispitzen“ gebe, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Mit anderen Worten: Das wichtigste Band zwischen CDU und CSU wäre demnach die gemeinsame Kritik an Angela Merkel.

Aus Sicht der CDU-Vorsitzenden wollen Seehofer und Co. mit den ständigen Attacken gegen ihre Flüchtlingspolitik weniger die eigenen Leute beruhigen als die Basis der CDU aufwiegeln. „Die muss weg“, soll Stoiber gesagt haben. Das streitet der Ex-CSU-Chef vehement ab. Der Verbreitung dieses „Unsinns“ in beiden Unionsparteien tut das Dementi aber keinen Abbruch.

Merkel bleibt ruhig

In der Koalition raunen derweil Sozialdemokraten hinter vorgehaltener Hand, sie seien von Christdemokraten angesprochen worden, ob sie sich vorstellen könnten, unter Umständen, im Fall der Fälle... Wolfgang Schäuble zum Bundeskanzler zu wählen? Für derlei Gerüchte gibt niemand seinen Namen her. Und es ist nicht unwahrscheinlich, das Gabriels Leute bloß Unsicherheit säen wollen. Ein Symptom für die Stimmung bleibt das böse Spiel allemal.

Und Merkel? War gerade in München. Nicht bei Horst Seehofer. Auf der Handwerksmesse. Sie bedankte sich artig bei Unternehmen und Verbänden für die Unterstützung ihrer Flüchtlingspolitik. Sigmar Gabriel ließ sie von dieser Stelle gleich wissen, was sie von seiner Idee neuer Ausgaben hält: Nichts. Die Spitzenorganisationen der Wirtschaft wiederum bekräftigten in einer gemeinsamen Erklärung, nur eine europäische Lösung könne das Problem lösen. Merkels Politik.

Merkel bleibt äußerlich ruhig

Während Seehofer allenthalben verbreiten lässt, er bekomme keinen Termin bei der Kanzlerin, sickert durch, dass sich die Unionsspitzen am Mittwoch in Berlin treffen. Dabei gehe es aber nicht nur um die Flüchtlingsfrage, heißt es, sondern auch um die Erbschaftssteuern und andere Themen, deren Lösung derzeit am Widerstand aus München scheitert.

Zumindest äußerlich bleibt Merkel ruhig. Bei einem Hintergrundgespräch des ehrwürdigen Deutschen Presseclubs konnten sich gut 80 Korrespondenten diese Woche von ihrer Unbeirrtheit überzeugen. Am Sonntagabend darf das deutsche Volk folgen: Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit hat sie sich im ARD-Talk eingeladen.

Die Kanzlerin schaut weniger auf den 13. als auf den 7. März. Da will sie beim Gipfel in Brüssel ihren „deutsch-türkischen Weg“ zur Sicherung der EU-Außengrenzen festklopfen. Wenn das nicht klappt, könnte es auch mit Angela Merkels Gelassenheit ein Ende haben.