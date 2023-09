Luckau -Ein riesiger bunter Schal und eine Mütze zieren zurzeit einen historischen Turm in der südbrandenburgischen Kleinstadt Luckau. Dutzende Strickbegeisterte haben in den vergangenen Monaten mitgemacht und knapp 100 Strickteile geliefert, wie der Luckauer Gewerbeverein am Montag mitteilte. Diese wurden dann zusammengenäht - herausgekommen ist ein mehr als 20 Meter langer Schal.



Die meisten Handarbeiter kamen aus Luckau und Umgebung, aber es gab auch Strickstücke zum Beispiel aus Bremen, wie es weiter hieß. Der Turm hat zudem ein Gesicht mit Augen und Mund aus Sperrholz verpasst bekommen. Bis zum dritten Advent soll die Winterbekleidung noch zu sehen sein. Der Turm ist Teil der historischen Stadtbefestigung. Immer wieder denken sich die Luckauer Aktionen rund um das Wahrzeichen aus.



Die Idee erinnert an ein Strickprojekt vom Sommer 2015 in Forst an der Grenze zu Polen. Damals hatten Strickfans knallbunte Strickstücke an Balkons eines DDR-Plattenbaus montiert. „Urban Knitting“ heißt der Trend, der sich seit Jahren in vielen Städten Deutschlands zeigt - an Baumstämmen, Geländern oder Straßenlaternen zum Beispiel.