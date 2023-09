Köln -Strickpullover mit ausgefallenen Weihnachtsmotiven waren viele Jahre lang das Ding von Amerikanern und Briten. In letzter Zeit haben sie aber auch vermehrt in Deutschland Einzug gehalten und erfreuen sich wachsender Beliebtheit.

Nachdem im vergangenen Jahr ein Foto von Fußball-Nationalspieler Mesut Özil im „Christmas Jumper“ seines Klubs Arsenal London in den Sozialen Netzwerken für Furore sorgte, finden auch in diesem Jahr in den Fanshops der deutschen Fußballklubs vermehrt „Weihnachtspullover“ ihren Platz. (red)

Wir haben für Sie alle Weihnachtspullover der deutschen Erst- und Zweitligaklubs zusammengestellt, sowie die „schönsten“ Stücke aus der englischen Premier League.

Die „Christmas Jumper“ der Fußballklubs

Den Anfang macht der Deutsche Meister FC Bayern München, der seinen Weihnachtspullover als das „Must-Have für den Winter“ anpreist. Dazu gibt's die passende Mütze. Ob das halbseitige Lächeln des Rentiers auch die aktuelle Zufriedenheit beim Deutschen Rekordmeister zum Ausdruck bringt? Oder bekommen wir den anderen Teil erst am Ende der Rückrunde zu sehen? Schließlich ist der Weihnachtsmann ja nicht der Osterhase, klärte Uli Hoeneß einst auf. FC Bayern München Onlineshop

Von wegen weiße Weihnacht – königsblau ist angesagt! Der „Ugly Christmas Sweater Schalke04“ zeigt des Kopf eines grinsenden Rentiers. Dazu gibt's einen freihängendem Schal, das S04-Wappen sowie die Grußbotschaft „Merry-X-mas“. Bei den Fans kam das Modell besonders gut an – der Pulli ist bereits ausverkauft! Ob es daran liegt, dass zehn Prozent der erzielten Einnahmen an die gemeinnützige Organisation „Schalke Hilft“ gingen? FC Schalke 04 Onlineshop

Auch der 1. FC Köln präsentiert (s)ein Weihnachts-Schmuckstück: Der sogenannte „Schäbbisch Pulli“. Der ausgefallene 3D-Pullover in den Vereinsfarben des „Effzeh“ hat – natürlich – Maskottchen „Hennes“ auf der Brust. Außerdem einen angenähtem ruut-wießen Wollschal sowie Schneeflöckchen in Dom-Form, Fußbälle und Silber-Girlanden. Selten hat die klubeigene Beschreibung „Schäbbisch, aber Oho“ besser gepasst. 1. FC Köln Onlineshop

In der Liga unten, modisch aber voll im Trend. „Damit kommt jeder Armine in Weihnachtsstimmung“, heißt es in der Produktbeschreibung. Das Motto ist klar: Gute Miene zum trüben Abstiegskampf in Zweiten Liga – so oder so ähnlich dürfte sich der Fan von Arminia Bielefeld im diesjährigen Weihnachtspullover fühlen. Arminia Bielefeld Onlineshop

Beim 1. FC Nürnberg durften die Fans selbst kreativ werden – „Weihnachtsbaum“ heißt der Sieger des Mitmachwettbewerbs „Von Fans für Fans“. Ganz oben auf dem Tannenbaumspitze prangt das Logo der „Klubberer“ – es ist ja auch schon eine ganze Weile her, dass der Zweitligist zuletzt ganz oben stand. Übrigens als besonderes Extra: Im Nackeninnenbereich befindet sich ein beschreibbares Glückwunschetikett. 1. FC Nürnberg Onlineshop

Lustig oder hässlich? Beim ersten Anblick fällt die Entscheidung gar nicht so leicht – Der Schneemann hat ein wenig was vom viel zitierten Abstiegsgespenst. Das Winterpulli-Motiv des Hamburger SV ist ebenso schräg wie das sportliche Abschneiden in den vergangenen Wochen. Immerhin: Mit dem aufnähten Schal ist man beim HSV auf stürmische Zeiten eingestellt. Hamburger SV Onlineshop

Geweih statt Hörner! „Merry Christmas“, heißt es beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Bei der Weihnachts-Edition lächelt dem Fan passenderweise ein Rentier anstatt eines Roten Teufels entgegen. 1. FC Kaiserslautern Onlineshop

Ein Beispiel für den stolzen Fan gefällig?? In der 2. Bundesliga kämpft der Karlsruher SC gegen den Abstieg – das blaunasige Rentier hat sein Lächeln trotzdem nicht verloren und präsentiert stolz das KSC-Wappen. KSC Fanshop

Last but not least aus deutscher Sicht: Beim VfB Stuttgart hat man sich für die Weihnachtspullover-Variante offenbar den gleichen Lieferanten wie die Roten Teufel aus Kaiserslautern ausgesucht – Im Gegensatz zum Zweitliga-Kontrahenten sind die Schwaben allerdings auf Aufstiegskurs. da wundert's auch nicht, dass die Stuttgarter ihn als „lustigen Pullover für jung und alt, und für die besinnlichen Tage“ anpreisen. VfB Stuttgart Onlineshop

Kommen wir nach England – ins Mutterland des Fußballs und der „Christmas Jumper“ Den Anfang macht der FC Everton freu nach dem Motto „Let it snow“. Eigentlich schade, dass die „Toffees“ um Romelu Lukaku in dieser schicken Weihnachtspulli-Variante nicht in der Premier League auflaufen – auch aufgrund der Bommel- und Schal-Applikation. FC Everton Onlineshop

Schlicht und einfach geht es beim Erzrivalen des FC Everton, dem FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp, in diesem Jahr zu. Zumindest in Bezug auf ihren „Hooded Santa Jumper“. Neben dem Santa-Claus-Design, bei dem man beim Tragen glatt auf Hemd und Jackett verzichten kann, ist die Kapuze mit weißem Bommel das modische Highlight. FC Liverpool Onlineshop

Diese Variante ist ähnlich wie die vom KSC. Aber rot anstatt blau. Keine Frage – Allein schon aufgrund der Vereinsfarben dürfte sich Rudolph, the red nose reindeer, wohler beim FC Middlesbrough fühlen... FC Middlesbrough Onlineshop

Beim „Christmas Jumper“-Modell von Tottenham Hotspur für Erwachsene winkt Santa Claus mit einem breiten Grinsen. Zurecht, denn der Gruppengegner von Bayer 04 Leverkusen hat auch in dieser Saison die Champions League-Plätze fest im Visier und grüßt von den oberen Plätzen. Tottenham Hotspur Onlineshop

„Ho Ho Ho“ heißt es beim FC Chelsea. Endlich wieder könnte man meinen, denn es läuft wieder rund beim Londoner Stadtteilverein. Man könnte glatt meinen, die Kreise des Schneemanns stehen sinnbildlich dafür... FC Chelsea Onlineshop

Wie passen Kanonen und Weihnachten zusammen? Gar nicht möchte man meinen – Beim FC Arsenal beweisen sie mit ihrem diesjährigen „Christmas Jumper“ aber einmal mehr das Gegenteil. So friedlich wie das Rentier auf dem Pulli der „Gunners“ dreinschaut!? FC Arsenal Onlineshop

Gute Freunde kann niemand trennen... Manchester United hat sich in diesem Jahr für ein Motiv mit Weihnachtsmann und Rentier entschieden. Während die beiden Rentiere möglicherweise etwas ungläubig über den Saisonablauf staunen, schaut Santa Claus eher düster – vielleicht hat das ja (auch) etwas mit der Nicht-Berücksichtigung von Bastian Schweinsteiger zu tun. Manchester United Onlineshop

Das Modell vom Stadtrivalen Manchester City hat etwas elfenhaftes. Farblich so schick, dass man sich auch glatt Pep Guardiola an der Seitenlinie darin vorstellen könnte – vielleicht ja sogar am „Boxing Day“. Der Pulli ist übrigens auch in Auswärtsfarben erhältlich. Manchester City Onlineshop