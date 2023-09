Kreuzberg -Der grüne Alpha-Mann macht ernst: Hans-Christian Ströbele (77) gibt die Politik auf – und mit ihr seinen Stammwahlkreis in Friedrichshain-Kreuzberg. Hier im alternativen Kiez holte er viermal in Folge das Direktmandat für den Bundestag. Doch kaum will der Platzhirsch abtreten, bricht der Erben-Krieg los.



Die Linkspartei kann es gar nicht mehr abwarten: Sieben Monate vor der Wahl 2017 bringt sich dort Bezirkschef Pascal Meiser in Stellung – der 41-jährige Politologe ist 36 Jahre jünger als Ströbele. Trotzdem kündigt er schon vollmundig an: „Wir machen die Wahl zu einer kleinen Volksabstimmung über die Wohnungspolitik der Bundesregierung.“ Hört, hört!



Konkurrenz kriegt Pascal Meiser – ausgerechnet – von Kabarettist Serdar Somuncu. Der 48-jährige TV-Entertainer („Broken Comedy“) tritt in Friedrichshain-Kreuzberg für „Die Partei“ an. Er ist auch der Kanzlerkandidat der Gaga-Truppe um Martin Sonneborn (51). Somuncu: „Nach Ströbeles Rückzug bin ich nicht ganz chancenlos.“



Sobald sich der Kampf um das Ströbele-Erbe weiter aufheizt, muss sich auch Cansel Kiziltepe (41, SPD) in den Polit-Schützengraben begeben. Die gebürtige Kreuzbergerin sitzt seit 2013 im Bundestag, wurde bereits mit 94,7 Prozent der Stimmen zur Sozi-Kandidatin 2017 bestimmt.



Keine Chance kann sich die CDU um den konservativen Hardliner Kurt Wansner (69) ausrechnen. Aber fesselnder ist ohnehin die Frage: Wen stellen eigentlich die Grünen als Ströbele-Nachfolger auf?