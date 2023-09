Berlin -Millionen von Verbrauchern werden demnächst Post von ihren Stromversorgern bekommen. Und zwar mit eher unangenehmem Inhalt: Etliche Anbieter wollen zum Jahreswechsel die Tarife spürbar anheben. Zu rechnen ist mit Preissteigerungen von 3,5 Prozent. Wir erläutern, wie die Stromfirmen das begründen und was Kunden jetzt tun können.

Lange Zeit waren die Strompreise stabil, jetzt sollen sie plötzlich wieder nach oben gehen. Warum eigentlich?

An den Beschaffungskosten liegt es nicht, die sind wegen des Ökostrom-Booms für die Anbieter niedrig wie nie. Dafür steigen jetzt andere Komponenten des Strompreises – und die Versorger versuchen, dies an ihre Kunden weiterzugeben. So klettern die so genannten Netzentgelte um durchschnittlich zehn Prozent. Die Entgelte sind gewissermaßen die Gebühren für den Stromtransport und den Ausgleich von Engpässen im laufenden Netzbetrieb. Die Netze müssen dringend ausgebaut werden. Immer wieder werden auch Vorwürfe laut, dass die Netzbetreiber zu hohe Renditen erzielen und die Aufsichtsbehörden nicht genau hinschauen. Ebenfalls nach oben geht die Ökostrom-Umlage, mit der der Ausbau der erneuerbaren Energien gefördert wird. Sie steigt im kommenden Jahr um 8,3 Prozent auf 6,88 Cent je Kilowattstunde. Netzentgelte und Ökostrom-Umlage machen etwa die Hälfte des Preises aus, die Haushaltskunden für ihren Strom bezahlen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wie viele Anbieter drehen jetzt an der Schraube?

Nach Erkenntnissen des Verbraucherportals Verivox hat etwa ein Drittel der deutschen Grundversorger Preiserhöhungen zum Jahreswechsel angekündigt. Das entspricht 250 Anbietern. Die Erhöhungen fallen regional unterschiedlich aus. Besonders betroffen sind nach Angaben der Experten Kunden in Sachsen, Bayern und Hessen. Im Schnitt müsse ein Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden mit Mehrkosten von etwa 40 Euro rechnen.

Was machen die großen Stromkonzerne?

Die vier Platzhirschen RWE/Innogy, Eon, Vattenfall und EnBW halten die Preise erst einmal stabil. Das heißt aber nicht, dass bei ihnen Preiserhöhungen in absehbarer Zeit ausgeschlossen sind. Das Gleiche gilt auch für viele andere Anbieter wie zum Beispiel Stadtwerke. „In der Vergangenheit konnten wir beobachten, dass viele Anbieter zum Jahreswechsel zunächst stillhalten, später aber mit Preiserhöhungen nachziehen“, sagt Verivox-Manager Jan Lengerke. „Deshalb erwarten wir auch 2017 eine zweite Preiswelle im Frühjahr.“

Gibt es auch Stromfirmen, die die Tarife senken?

Ja, einige wenige. Sie haben sich vermutlich bereits in der Vergangenheit günstige Beschaffungsverträge abgeschlossen und fordern jetzt teurere Anbieter heraus. Die Preissenkungen betragen im Schnitt rund zwei Prozent.

Was können Verbraucher tun, die von Preiserhöhungen betroffen sind?

Jeder Versorger, der seine Preise anheben will, muss das mindestens sechs Wochen im Voraus schriftlich ankündigen. Die Verbraucher haben dann ein Sonderkündigungsrecht. Sie können sich also einfach einen günstigeren Anbieter suchen oder gegebenenfalls beim bisherigen Anbieter in einen günstigeren Tarif wechseln. Internetportale wie Verivox, Biallo oder Check24 geben einen detaillierten Überblick, welche Möglichkeiten sich am Markt gerade bieten. Ein Wechsel verursacht wenig Aufwand. Oft lassen sich auf diese Weise mehrere Hundert Euro pro Jahr sparen.

Das könnte Sie auch interessieren: