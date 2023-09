Auch wenn Eltern sich zwischen Schreibabys, Trotzphase, Hausaufgaben-Terror und Pubertät oft eher erschöpft als lebendig fühlen, wirken sich Kinder tatsächlich positiv auf die Lebensdauer aus. Wie eine schwedische Studie jetzt herausgefunden hat, leben Männer und Frauen mit mindestens einem Kind länger als Kinderlose.



Bis zu einem Alter von 60 Jahren steigert sich demnach die Lebenserwartung von Eltern durchschnittlich um zwei Jahre (bei Männern) bzw. 1,5 Jahre (bei Frauen). Und das unabhängig davon, ob Mütter oder Väter verheiratet sind oder nicht. Auch das Geschlecht des Kindes spielt für das Ergebnis keine Rolle. Die Studien-Ergebnisse wurden im „Journal of Epidemiology & Community Health“ veröffentlicht.



Gerade im fortgeschrittenen Alter zeigt sich der Unterschied zwischen Kinderlosen und Eltern. imago/Westend61

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Je älter die Eltern, desto deutlicher der Unterschied

Was offensichtlich wird: Mit zunehmendem Alter der Eltern zeigt sich der Unterschied bei der Lebenserwartung deutlicher. Besonders auffällig ist hier die Differenz zwischen alten Männern mit Kindern und allein lebenden kinderlosen Männern. Eine mögliche Erklärung für das niedrigere Sterberisiko von Eltern könne laut Forschern sein, dass Eltern im Alter Hilfe von ihren erwachsenen Kindern bekommen und damit die soziale Unterstützung gewährleistet ist. Auch ein allgemein gesünderer Lebensstil von Eltern könne ein Grund sein. Insgesamt aber, so betonen die Wissenschaftler, spielten sehr viele verschiedene Faktoren eine Rolle, sodass man nicht pauschal sagen könne, dass Kinderhaben an sich die Lebensdauer verlängere.



Für die Studie wurde die Lebenszeit von 1,4 Millionen Menschen untersucht, die zwischen 1911 und 1925 in Schweden zur Welt gekommen sind. Dabei wurde unterschieden zwischen Verheirateten und Unverheirateten, Kinderlosen und Eltern. (iwo)



Das könnte Sie auch interessieren: