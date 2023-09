Berlin -Diskriminierung und Akzeptanz gesellschaftlicher Gruppen hängen nicht allein von Gesetzen und Vorschriften ab. Mindestens ebenso wichtig ist das gesellschaftliche Klima: also die Bereitschaft breiter Bevölkerungsteile, vorgefasste Urteile zu überprüfen und ihre Zeitgenossen zu nehmen, wie sie sind. Für homosexuelle, bisexuelle und transsexuelle Menschen hat es diesbezüglich in den vergangenen Jahren wohl Fortschritte gegeben, Beleidigungen und Benachteiligungen im Arbeitsleben zählen aber unverändert zu ihrem Alltag. In einer aktuellen Erhebung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes geben 76,3 Prozent der 2884 befragten schwulen, lesbischen, bis- und transsexuellen Berufstätigen an, wegen ihrer sexuellen Orientierung schon diskriminierende Erfahrungen am Arbeitsplatz gemacht zu haben. Dieser Anteil ist seit 2007 praktisch unverändert.



Ein Drittel der Arbeitnehmer outet sich

Daraus auf Stillstand zu schließen, wäre aber falsch. Vor allem lesbische und schwule Menschen gehen heute sehr viel offener mit ihrer sexuellen Identität um als früher. Knapp ein Drittel der Homosexuellen machen 2017 im Job keinerlei Geheimnis mehr aus ihrer sexuellen Orientierung, ein weiteres Drittel hat sich immerhin gegenüber einer Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen geoutet. Als 2007 eine erste Befragung durchgeführt wurde, war das noch anders. Nur 12,7 Prozent der schwulen und lesbischen Beschäftigten gaben damals an, ihre Sexualität völlig offen zu leben, während zehn Prozent ihre sexuelle Identität am Arbeitsplatz komplett verbargen. Heute sind es „nur“ noch etwa sechs Prozent.



Auch der Anteil der Homosexuellen, die sich nur einigen wenigen Kollegen offenbarten, ging stark zurück, von gut 41 Prozent im Jahr 2007 auf unter 25 Prozent. „Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können heute offenerer mit ihrer sexuellen Orientierung umgehen als noch vor zehn Jahren. Unternehmen können und sollten das unterstützen“, findet die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders.



Schlimme Erfahrungen im Alltag

Wie berechtigt diese Forderung ist, zeigen die nach wie vor alltäglichen Diskriminierungserfahrungen. Diese reichen von Nichtbeachtung und Ausgrenzung, die rund 44 Prozent der schwulen, lesbischen und bisexuellen Befragten zu Protokoll gaben, bis hin zu Mobbing, Beleidigungen und Erpressungsversuche am Arbeitsplatz, die von je einem Viertel der Befragten genannt wurden. Zehn Prozent sahen sich sogar bereits körperlicher Gewalt ausgesetzt. Auch direkte berufliche Benachteiligungen sind keine Seltenheit. Jeder neunte Befragte gab an, aufgrund der sexuellen Identität einen Job nicht erhalten zu haben oder versetzt oder entlassen worden zu sein.

Noch bedrückender erscheint die Lage transsexueller Beschäftigter. Sie halten ihre sexuelle Identität am Arbeitsplatz vollständig (23 Prozent) oder weitestgehend (46 Prozent) geheim, und sie sehen sich zusätzlicher Diskriminierung ausgesetzt: Gut einem Fünftel wurden schon Namensänderungen in Dokumenten, an Namenschildern und auf Signaturen verwehrt, 26,7 Prozent verweigerte man den Zugang zur vermeintlich „falschen“ Toilette.

Insofern trifft der Titel des Films, den der schwule Regisseur Rosa von Praunheim 1977 dreht, auch 40 Jahre später noch zu: „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation in der er lebt.“ Oder anders: Erst gesellschaftliche Akzeptanz und Unvoreingenommenheit ermöglicht es Menschen, offen und angstfrei zu ihrer sexuellen Orientierung zu stehen. Es gibt noch viel zu tun.