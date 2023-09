Köln -Der Körper ist ein entscheidender Faktor bei Speed- oder Online-Dating. Doch dabei kommt es weniger auf das Gewicht, die Oberweite oder den Bizeps an, sondern auf die richtige Körpersprache. Forscher der University of California in Berkeley haben herausgefunden, dass die nonverbalen Signale die Chancen auf wahrgenommene Attraktivität stark erhöhen können.

Dominant und aufrecht

Der Schlüssel ist eine dominante, selbstbewusste und aufrechte Haltung bei gleichzeitiger offener Pose. Singles, die diese Körpersprache einsetzten, wurden mehr als doppelt so oft als attraktiv eingestuft.

Funktioniert auch als Foto

Analysiert wurde von den Psychologen 144 Videos von Speed-Dates. Mit einer Online-Dating-App wurden dann noch Fotos derselben Person mit zwei verschiedenen Posen gegeneinander ins Rennen geschickt – auf dem einen mit einer verschlossenen Körperhaltung, auf dem anderen mit einer offenen. Auch hier waren die Fotos in der offenen Pose deutlich (rund 30 Prozent mehr) im Vorteil.

Bruchteil einer Sekunde

In der Dating-Welt, in der der Bruchteil einer Sekunde oft entscheidend ist, haben die Singles nur wenig Zeit, um einen guten Eindruck zu machen, resümieren die Forscher. Sie empfehlen, auf die nonverbalen Signale besonderen Wert zu legen. (IsP)