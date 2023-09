Berlin -Wird schon gutgehen – das denken noch immer die meisten Menschen in Deutschland, wenn es um die Sicherheit ihrer Daten geht. Das ist das Ergebnis einer Studie, die am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde. Eine weitere Erkenntnis: Über die Gefahren im Netz wissen die Nutzer zwar immer mehr, allerdings sinkt ihre Bereitschaft, sich durch Updates oder sichere Passwörter zu schützen. Die Kluft zwischen Wissen und Handeln verschärft sich also.