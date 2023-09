Schönefeld -Lärm macht krank, aber weniger als oft behauptet - das ist eines der Ergebnisse einer Studie aus Frankfurt. Was das für die Gegend um den neuen Chaos-Flughafens BER bedeutet, ist eine der Fragen, der die Schönefelder Fluglärmkommission heute ab um 10 Uhr nachgeht. Hintergrund ist die groß angelegte NORAH-Studie (Noise-Related Annoyance, Cognition and Health), die in Frankfurt Aufsehen erregt hatte - unter anderem, weil einige Ergebnisse anderen Untersuchungen widersprechen.



Die Studie unterteilt sich in fünf Teilstudien. Die sogenannte Lebensqualitätsstudie untersuchte mit Befragung, wann eine Lärmbelastung stört und wie sie sich auf die Lebensqualität auswirkt. In einer zweiten Studie wurde untersucht, ob Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Krankheiten oder Depressionen unter Lärmeinfluss häufiger auftreten. Auch der Zusammenhang zwischen Blutdruck und Lärmeinfluss wurde untersucht.



Auch das Schlafverhalten der Studienteilnehmer wurde unter die Lupe genommen. Die Kinder im Umfeld des Frankfurter Flughafens schaute man sich genauer an. So untersuchten die Forscher die geistige Entwicklung sowie deren Leseleistung und ihre allgemeine Lebensqualität unter Lärmeinfluss.



Da Lärmbelastungen erst nach längeren Zeiträumen gesundheitliche Auswirkungen haben, war NORAH als sogenannte Längsschnittstudie angelegt. Das bedeutet, dass die Wissenschaftler nicht nur den aktuellen Zustand untersuchten, sondern die Studienteilnehmer über den Forschungszeitraum von drei Jahren begleiteten.