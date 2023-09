Fühlen wir uns ungerecht behandelt, neigen wir dazu, die Wut darüber nicht nur am Verursacher auszulassen, sondern auch an unbeteiligte Dritte weiterzugeben. Das fanden Forscher der Universität Bonn heraus und veröffentlichten ihre Studie im Fachjournal “Scientific Reports”. Sie geben aber auch Strategien mit auf den Weg, mit denen wir diese Verhaltensweisen durchbrechen können.



„Wie du mir, so ich dir“

Verhält sich im Berufsleben der Chef unfair, verspielt er häufig die Loyalität seiner Mitarbeiter. Doch nicht nur das: Staucht der Boss einen Untergebenen ohne erkennbaren Grund zusammen, dann ist derjenige nicht nur wütend auf seinen Vorgesetzten, auch die Kollegen bekommen die Wut ab. „In solchen Fällen von unfairem Verhalten schießen die Emotionen hoch. Auch unbeteiligte Dritte werden häufig in die Kette der Ungerechtigkeiten mit einbezogen“, sagt Prof. Dr. Bernd Weber vom Center for Economics and Neuroscience (CENs) der Universität Bonn.

Mit „generalisierte negative Reziprozität“ beschreiben die Forscher dieses Phänomen, das zu einem Teufelskreis führt, denn so pflanze sich Ungerechtigkeit fort, wie die Forscher schreiben.

Uni Bonn lud zum Diktatorenspiel ein

Die Studie: 237 Probanden nahmen an einem sogenannten „Diktatorspiel“ teil. Ein Teil der Mitspieler schlüpfte in die Rolle der Diktatoren: Sie konnten darüber bestimmen, ob sie einen bestimmten Geldbetrag – zum Beispiel 25 Euro – entweder fair mit einem weiteren Teilnehmer teilen oder sich den größten Batzen gönnen und nur einen kleinen Rest weitergeben wollten.



Diktatoren behalten Geld, der Rest ist benachteiligt

83 Prozent der insgesamt 24 Diktatoren verteilten das Geld unfair und behielten das meiste Geld für sich. Die benachteiligen Mitspieler mussten das akzeptieren. Das Verhalten der Diktatoren wirkte sich aber auf die Stimmung aus, die sich bei den Benachteiligten deutlich verschlechterte.



„Diese emotionale Aufgeladenheit führt dazu, dass sich unfair Behandelte ebenfalls unfair gegenüber Dritten verhalten“, berichtet Dr. Sabrina Strang vom Institut für Psychologie der Universität Lübeck. Es handele sich bei dieser Handlungsweise um ein Ventil für negative Emotionen.

Wege aus dem Teufelskreis

Doch lässt sich diese Kette von unfairen Handlungen durchbrechen?

Im Experiment wurden drei verschiedene Möglichkeiten durchgespielt, wie Teilnehmer reagieren sollten.



Ein Teil der Studienteilnehmer legte eine Zwangspause von drei Minuten ein. Das Ziel dabei: emotionale Distanzierung. Ein anderer Teil der Probanden wurde aufgefordert, ein abstraktes, neutrales Bild zu beschreiben und sich so abzulenken. Der Rest schrieb eine Beschwerde-E-Mail an den Diktator.



Schriftliche Beschwerde am erfolgreichsten – egal ob sie Empfänger erreichte

„Die schriftliche Beschwerde schnitt bei der Bewältigung der negativen Emotionen am besten ab“, sagt Prof. Dr. So Young Park von der Universität Lübeck. Dabei war unwesentlich, ob die E-Mail den Diktator überhaupt erreichte.



Dadurch wurden die Emotionen der Probanden deutlich beruhigt und sie verhielten sich anschließend fairer gegenüber Dritten: Darum hilft es also, sich direkt zu beschweren, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt – am besten in schriftlicher Form.