Berlin -Dies ist die Geschichte eine Studie, die mehr Fragen aufwirft als sie beantwortet. Sie handelt vom Umgang der Menschen mit dem Internet, ihrer Furcht vor Datenklau, ihrem Risikoverhalten und dem Wissen um Gefahren. Und von einer Deutschlandkarte, wie man sie noch nicht gesehen hat.

Die Rede ist vom „Sicherheitsindex 2016“ des Vereins „Deutschland sicher im Netz“ (DsiN), der sich der Schirmherrschaft des Bundesinnenministeriums erfreut sowie der Unterstützung des Ressorts für Justiz und Verbraucherschutz (BMJV).

Ein "Fieberthermometer" für den Verbraucherschutz

Im Auftrag des DsiN hat das Meinungsforschungsinstitut TNS Infratest rund 2000 repräsentativ ausgewählte Internetnutzer befragt, um zum dritten Mal besagten Index zu ermitteln. Der komme einem „Fieberthermometer“ für den Verbraucherschutz im Internet gleich, befand BMJV-Staatssekretär Gerd Billen während der Studienpräsentation am Freitag.

Der zentrale Befund der Befragung: Auf einer Skala von Null (Alarmstufe Rot) bis 100 (Alles im Griff) liegt der Sicherheitsindex mittlerweile bei 65,4 und damit höher als noch 2014 (60,2) und 2015 (63,0). Botschaft Nummer eins: Deutschland bewegt sich immer sicherer im Netz, aber es gibt noch Luft nach oben.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Nummer zwei: Trotz der besseren Sicherheit ist das Gefährdungsempfinden der Befragten gewachsen, der Wert stieg von 28,3 im letzten auf 29,2 in diesem Jahr. „Ein gewisses Paradox“, urteilte Telekom-Vorstand und DsiN-Chef Thomas Kremer.

Der Fatalist, Außenstehende, Gutgläubige und Souverän

Das Paradox offenbart große Unterschiede zwischen vier Verbrauchertypen, die Infratest gebildet hat: Der „Fatalist“ ist unter 20, kennt sich im Netz bestens aus, weiß um Risiken und Schutzvorkehrungen, schert sich aber nicht drum und hat mit 52,5 den schlechtesten Index-Wert. Die dazu gehörige Grafik zeigt einen männlichen Jugendlichen mit Baseballkappe.

Die „Außenstehende“, dargestellt ist eine ältere Frau, erreicht 54,7 Punkte, nutzt das Netz vergleichsweise selten, hat kaum Sicherheitsbedenken und wenig Wissen über lauernde Gefahren.

Die „Gutgläubige“, eine Frau mittleren Alters und ebensolcher Haarlänge, weiß viel über Risiken im Netz, fühlt sich sicher, schützt sich allerdings kaum, ist dennoch selten Opfer von Cyber-Angriffen und kommt auf 62,3 Punkte.

Spitzenreiter ist der „Souverän“ mit 74,7 Punkten, ein Mann um die 40 mit Brille, sein Einkommen liegt über 4000 Euro, er ist fast ständig Online, kennt die Gefahren besser als alle anderen und beugt ihnen auch am intensivsten vor, ist aber trotzdem überdurchschnittlich häufig Opfer von Netz-Attacken.

Den besten Wert erzielt Meck-Pomm

DsiN-Geschäftsführer Michael Littger imago/Metodi Popow

Zusätzlich bildet der Index auf einer Deutschlandkarte regionale Unterschiede ab, mit sensationellem Ergebnis: Den bei weitem besten Wert erzielt Mecklenburg-Vorpommern mit 70,7 Punkten, den schlechteste Bayern (62,9).

Wie passt das alles zusammen? Warum fließt ein ausgeprägtes Gefährdungsgefühl, wie es etwa der Fatalist offenbart, negativ in den Indexpunktwert ein? Wo doch das Bewusstsein über Risiken durchaus die Achtsamkeit zu erhöhen geeignet sein kann? Weshalb lässt umgekehrt ein geringes Risikoempfinden, also Sorglosigkeit, den Indexwert ansteigen?

Wie kann es kommen, dass der Nordosten der Republik weit vor Bayern liegt, wo doch die in der Typologie führenden Gutverdiener wohl eher am Starnberger See zu Hause sind als in der Uckermark? Und nicht zuletzt: Mit welcher Begründung sind die „Außenstehende“ und die „Gutgläubige“ im Bild durch Frauen vertreten, der „Fatalist“ und der „Souveräne“ aber männlich?

"Ein bisschen dämlich"

Unter den Gutgläubigen hätten sich eben mehr Frauen als Männer befunden, lautet die zaghafte Auskunft. Aber das solle um Himmels willen nicht heißen, dass Frauen . . . Nein, natürlich nicht.

Immerhin räumte DsiN-Geschäftsführer Michael Littger auf Nachfrage ein, die grafische Darstellung der „Gutgläubigen“ sei in der Tat „ein bisschen dämlich“. Dem ist nichts hinzuzufügen.