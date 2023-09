Washington -Die Inschrift am Sockel der New Yorker Freiheitsstatue heißt die Müden und die Armen ausdrücklich willkommen. Tatsächlich aber werden die USA für Schutzsuchende immer mehr zu einer Festung. Gerade einmal 28.000 Flüchtlinge hat das riesige Land in diesem Jahr bislang aufgenommen. Noch eindrucksvoller ist ein Langfristvergleich, den nun das renommierte Pew-Forschungszentrum in einer Studie anstellt: Während die USA 1982 noch rund ein Prozent aller weltweit Schutzsuchenden aufnahmen, ist die Quote inzwischen auf 0,2 Prozent gefallen.

Entwicklung began bereits in der Amtszeit Obamas

Die aktuellen Zahlen dürften ganz im Sinne von Präsident Donald Trump sein, der mit seinem Einreiseverbot für Bürger aus neun Ländern zugleich die Zahl der Flüchtlinge, denen der Grenzübertritt erlaubt wird, für das laufende Jahr auf 50.000 begrenzte. Vor der Jahrtausendwende hatte die Zahl im Schnitt bei rund 100.000 gelegen. Zum Vergleich: In Deutschland, dessen Einwohnerzahl nur ein Viertel der USA ausmacht, haben CDU und CSU sich gerade auf eine Obergrenze von 200.000 geeinigt.

Allerdings haben die USA im Verlauf der vergangenen 25 Jahre mit insgesamt rund drei Millionen Menschen mehr Flüchtlinge aufgenommen als die meisten Industrienationen. Doch ausgerechnet in einer Zeit, in der die weltweiten Migrationsströme stark anschwellen, halten die USA nun anteilsmäßig nicht mehr mit. Diese Entwicklung hat nach einer Erhebung des Pew-Instituts schon zu Zeiten von Barack Obama eingesetzt. Zwar nahmen die USA 2016 im Zuge der Syrien-Krise 97.000 Flüchtlinge auf, doch diese Zahl blieb immer noch hinter früheren Spitzenwerten zurück.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In den ersten neun Monaten diesen Jahres kamen dann gerade einmal 28.000 Flüchtlinge in die USA. Nach dem Willen von Präsident Trump sollen die Zahlen in Zukunft so niedrig bleiben. Er hat dem Kongress eine Deckelung bei 45.000 für das nächste Jahr vorgeschlagen. Anders als in Europa stammen die Schutzsuchendem in den USA nicht direkt aus Krisenländern, sondern werden aus Übergangs-Lagern in Drittstaaten umgesiedelt. Sie müssen ihre Einreise von außerhalb der USA beantragen und sich dann umfangreichen Sicherheitsüberprüfungen unterziehen.

Flüchtlinge finden in den USA relativ schnell Jobs

Das Verfahren dauert laut Pew-Institut etwa 12 bis 24 Monate. In den USA werden die Neuankömmlinge von Freiwilligenorganisationen betreut und erhalten für eine begrenzte Zeit von einigen Monaten eine finanzielle Unterstützung aus Bundesmitteln. Nach Erkenntnissen des Pew-Instituts findet normalerweise in relativ kurzer Zeit zumindest ein Mitglied eines Flüchtlingshaushalts einen Job. Nach einem Jahr erhalten die Neuankömmlinge ein Bleiberecht. Fünf Jahre später können sie die Staatsbürgerschaft beantragen.

Während noch in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts die meisten Flüchtlinge, die in die USA einreisten, aus Europa (vor allem Bosnien und die Ukraine) stammten, verlagerte sich der Schwerpunkt seither auf Asien und den Mittleren Osten. Mehr als die Hälfte der Schutzsuchenden, die seit 2002 in die USA kamen, stammt aus Birma, dem Irak, Somalia und Bhutan. Mit gerade einmal 21.000 seit dem Jahr 2002 machen die Syrer eine eher kleine Gruppe aus. Im August und September kamen jeweils gerade noch 48 Syrer in die USA. In den Statistiken sind die illegalen Zuwanderer überwiegend aus Lateinamerika ebenso wenig enthalten wie deren Kinder, über deren Verbleib in den USA gerade ein heftiger politischer Streit tobt.

Das könnte Sie auch interessieren: