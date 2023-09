Potsdam -Von vorne sieht sie aus wie eine echte Straße. Von hinten betrachtet erkennt man: Denkste! Nüscht dahinter ist bei der neuen Berliner Straße auf dem Gelände von Studio Babelsberg. Europas größte und modernste Filmkulisse ist gemacht für ’ne große Klappe. Film ab! Denn Studio Babelsberg hat nichts weniger als Hollywood, weltweit Filmstadt Nr. 1, im Visier.



Was für Superlative. Vier komplette Straßenzüge mit 54 Hausfassaden bis zum dritten Stock, 600 Fenstern und Türen, so breite Straßen, dass Lastwagen bis zu 20 Tonnen fahren können. So macht Babelsberg dem internationalen Filmriesen Hollywood echte Konkurrenz. „Diese Kulisse ist größer als die von den Universal Studios“, staunt Set-Dekorator Bernhard Henrich. Und er muss sich auskennen. Schließlich war er zuletzt für die Ausstattung von Steven Spielbergs „Bridge of Spies“ für einen Oscar nominiert. „Ich habe so etwas das letzte Mal in L.A. gesehen“, ist auch Schauspieler Götz Schubert beeindruckt.



Die modernsten Drehmöglichkeiten sind auf im Viereck gebauten 15.000 Quadratmetern machbar. dpa

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In nur 140 Arbeitstagen wurde die Straße im Studio Babelsberg aus dem Boden gestampft. Dazu trieben die Arbeiter mächtige 500 Tonnen Stahlkonstruktionen mit 400 Stahl-Erdankern in die Erde. „Für die Neue Berliner Straße haben wir Material wie für zwanzig Einfamilienhäuser verbaut und das nur in fünf Monaten“, erklärt Studiochef Carl Woebcken. Der Aufwand hat sich gelohnt. Gleichzeitig mehrere Motive zu drehen, ist nun an der „Neuen Berliner Straße“ möglich.



Dabei sah es zwischendurch so aus, als ob die Nachfolgerin für die legendäre Filmkulisse „Berliner Straße“ nicht gebaut werden könnte. Die erste war 1998 für den Kultfilm „Sonnenallee“ errichtet worden und so perfekt, dass die 130 Meter mit 26 Häuserfassaden danach in über 200 Filmen auftraten. In den 15 Jahren war auch schon Hollywood da. Unter anderem drehte Genie-Regisseur Quentin Tarantino aus USA hier 2009 seinen bedrohlichen Film „Inglourious Basterds“.



Letzte Hand wird angelegt (li.). dpa

Nach ihrem Abriss vor drei Jahren kaufte das Studio extra neue Grundstücke. Vor zwei Jahren legte Bundeswirtschaftsminister Siegmar Gabriel (SPD) hoffnungsvoll den Grundstein für die Reloaded-Version. Danach geschah zunächst – nichts. Wie in einem guten Hollywoodfilm kam aber schließlich doch noch ein Retter um die Ecke. Der darf jetzt als erster dort drehen. Im neuen Schmuckstück der mit den Vorgängern UFA und DEFA schon fast 100 Jahre währenden deutschen Filmgeschichte.



Star-Regisseur Tom Tykwer (li.) und Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) kamen zur Premiere der Neuen Berliner Straße. dpa

Retter ist Star-Regisseur Tom Tykwer („Das Parfum“, „Ein Hologramm für den König“). Ohne ihn und die Produktionsfirma X-Films wäre das Projekt so nicht gestemmt worden. „Da haben zwei Sachen ganz gut zusammengepasst“, erklärt Production Designer Uli Harnisch, der seit Jahren mit Tykwer zusammenarbeitet. „Wir wollten für die Serie „Babylon Berlin“ eine Kulisse der Stadt wie aus den 20er Jahren. Das Studio wollte einen Ersatz für die alte Berliner Straße. Da haben wir zusammen Berlin auf engsten Raum aufgebaut.“ Dreimal so groß wie die Vorgängerin.



Schauspieler Winfried Glatzeder (re.) ist beeindruckt und lobt Carl L. Woebcken, Chef von Studio Babelsberg, für die Mega-Kulisse. dpa

Für seine Verfilmung der Krimis von Bestseller-Autor Volker Kutscher zur „Babylon Berlin“-TV-Serie brauchte Tykwer ganz viel altes Berlin aus den 20er Jahren. In realer Umgebung in Berlin dies nachzuzeichnen, sei fast unmöglich gewesen. Das hätte jedes Budget gesprengt. „Erst war es irgendwie Irrsinn, vier Straßenzüge von euch hier in Babelsberg zu verlangen. Aber ihr habt es möglich gemacht“, lobt der Starregisseur jetzt die Verantwortlichen. „Das gibt es nirgendwo anders. Wir können hier monatelang ungestört campen“, kündigt Tykwer an. Nun zieht er für die mit knapp 40 Millionen Euro bisher teuerste deutsche TV-Serie in die neue Außenkulisse.



Das sieht ja aus wie im ollsten Wedding (re.)! Vier Zeichner entwarfen die neuen Fassaden im originalen Berlin-Style für die Kulissen in Babelsberg. dpa

„Die Finanzierung war schon ein Ritt auf der Kanonenkugel“, gesteht Studiochef Carl Woebcken. „Wir brauchen zehn Jahre, um diese Kosten wieder hereinzubekommen.“

Ganz fertig ist die Straße nicht. Nach den Dreharbeiten für 16 Teile „Babylon Berlin“ soll die Kulisse weiter „digital aufgepimpt“ werden, verspricht Studiochef Woebcken. Dann fällt die große Klappe auch fürs große Hollywood mitten im kleinen Babelsberg.



Das könnte Sie auch interessieren: