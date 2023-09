Stuttgart -Fast sechs Jahre nach dem eskalierten Polizeieinsatz gegen Gegner des Bahnhofneubaus „Stuttgart 21“ bekommen einige Opfer Entschädigungen. Die Polizei bestätigte am Montag in Stuttgart entsprechende Berichte der „Stuttgarter Nachrichten“ und der „Stuttgarter Zeitung“. 19 Demonstranten, die am 30. September 2010 unter dem Einsatz von Wasserwerfern, Schlagstöcken und Pfefferspray gelitten hatten, hatten Ansprüche angemeldet, wie Polizeisprecher Olef Petersen sagte.



Auslöser für die Zahlungen von 300 Euro bis zu Beträgen in fünfstelliger Höhe sei das Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart vom November gewesen, nach dem der Einsatz rechtswidrig war. Hinzu komme die Entschuldigung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bei den Betroffenen. Auf die Verjährung der Ansprüche werde bewusst nicht gepocht, es gebe auch keine Frist. „Wir hoffen, dass das zum guten Miteinander in der Stadt beiträgt“, sagte Petersen.

Bei dem Einsatz Ende September 2010 waren nach Angaben des Innenministeriums mehr als 160 Menschen verletzt worden. Damals wandte sich der Protest gegen die Fällung von Bäumen im Stuttgarter Schlossgarten für das Milliarden-Bahnprojekt Stuttgart 21. (dpa)