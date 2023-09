Esslingen -Nanu, wo kommt die denn her? Auf der S-Bahn-Strecke zwischen dem baden-württembergischen Herrenberg und Kirchheim unter Teck hat es sich am Dienstagmorgen ein Kätzchen im Zug gemütlich gemacht.

Vielleicht trieben den Vierbeiner die eisigen Temperaturen in die kuschlige Bahn.

Tierrettung holte Katze aus Bahn

Ein aufmerksamer Fahrgast schoss ein Bild der friedlich schlafenden Katze und lud das Foto bei Facebook hoch. Dazu schrieb er: „Falls jemand seine kleine Katze vermisst. Sie fährt derzeit auf der Linie S1 hin und her. Der Lokführer weiß Bescheid.” Der Beitrag wurde mehr als 36.000 Mal geteilt.

An der Haltestelle Stuttgart-Stadtmitte wurde die Katze von der Städtischen Tierrettung Stuttgart aus der Bahn geholt und in Sicherheit gebracht, so die „Stuttgarter Zeitung”. Nun wartet sie darauf, abgeholt zu werden. (jba)