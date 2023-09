Stuttgart -In Stuttgart hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei eine Kanzlei gestürmt. Dort seien zwei Männer tot im Keller gefunden worden. Das teilte die Polizei am Montagabend mit.

Die Polizei war für einen Großeinsatz mit Spezialkräften in den Osten Stuttgarts ausgerückt - ein Unbekannter soll dort am Mittag mit einer Faustfeuerwaffe in eine Rechtsanwaltskanzlei eingedrungen sein.

Polizeikräfte sperrten das Wohngebiet weiträumig ab, auch U-Bahn-Stationen dort wurden nicht mehr angefahren. Der Notruf einer Nachbarin war um 13.05 Uhr bei der Polizei eingegangen. Rund 100 Beamte sind im Einsatz.

Ob geschossen wurde, ist nicht klar

Die Polizei sprach zunächst von einer „unklaren Bedrohungslage“, später dann von einer „statischen Lage“.

Ein Polizeisprecher sagte am Montagnachmittag, eine fremde Person habe mit einer Schusswaffe in der Hand das Haus betreten.

Einer Mitteilung zufolge habe eine Nachbarin gegen 13.00 Uhr einen Mann beobachtet, der mit einer Schusswaffe hantierte und hieraus möglicherweise einen Schuss abgab. Daraufhin habe die Zeugin die Polizei informiert.

Das Spezialeinsatzkommando (SEK) rückte an, Straßen wurden mit Flatterbändern und Polizeiwagen abgeriegelt. Notarztwagen standen parat. Die Spezialkräfte versuchten unter anderem, Kontakt in das Haus zu bekommen, sagte der Polizeisprecher. „Es ist davon auszugehen, dass zwei Personen in dem Gebäude sind.“ Von einer Geiselnahme wollte die Polizei zunächst nicht sprechen.