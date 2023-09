Daone -Zwei 13-jährige Schüler sind bei Daone in der norditalienischen Region Trentino-Südtirol in einem abschüssigen Gelände abgestürzt und ums Leben gekommen. Helfer der Bergrettung und der Feuerwehr konnten die beiden in der Nacht zum Donnerstag nur noch tot bergen, wie die Polizei in Riva del Garda mitteilte.

Schüler kannten das Gebiet

Die Jungen waren der Nachrichtenagentur Ansa zufolge am Mittwochnachmittag in einer Höhe von etwa 1700 Metern von einer Alm aus aufgebrochen, um Fotos zu machen. Als sie zum Abendessen nicht zurück waren, alarmierten Familienangehörige die Rettungskräfte. Die Schüler stammten demnach aus der Gegend und kannten das Gebiet unweit des 3554 Meter hohen Adamello gut. Der Großvater einer der beiden habe die Schüler mit auf die Alm genommen, hieß es weiter. (dpa)