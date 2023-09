Selten waren Steuern so beliebt wie heute. Mit einer Kunststoffsteuer will die EU-Kommission die Plastikschwemme reduzieren und die eigenen Kassen füllen. Höhere Preise für Hochprozentiges soll den Alkoholkonsum eindämmen, fordern Suchtexperten und Krankenkassen. Und weil immer mehr Menschen unter Übergewicht leiden, könnte eine Zuckersteuer helfen, der Sucht nach Süßen entgegen zu wirken.

„Sündensteuern“

Gemein ist den Ideen eine Grundüberzeugung: das Vertrauen in die Wirksamkeit des Preises. Was schädlich ist, kann und soll der Staat teurer machen. Und schon sinkt der Konsum, so dass die Gesellschaft insgesamt profitiert. Von „Sündensteuern“ spricht daher Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Die meisten Volkswirte teilen die Begeisterung der Umwelt- und Gesundheitspolitiker für dieses scheinbare Allheilmittel allerdings nur bedingt.

Ifo-Chef Clemens Fuest ruft im Gespräch mit dieser Zeitung dazu auf, genauer hinzuschauen und zu differenzieren. Aus ökonomischer Sicht ließen sich die diskutierten Steuern am ehesten rechtfertigen, wenn jemand mit seinem Konsum anderen schade. Fachleute sprechen von externen Effekten. Fährt jemand mit dem Auto oder heizt seine Wohnung mit Kohle, Gas oder Öl, steigert er den Ausstoß klimaschädlicher Gase. Die Folgen für die Umwelt bezahlt er in einer reinen Marktwirtschaft ohne staatliche Eingriffe nicht mit dem Preis an der Tankstelle oder bei der Bestellung seiner Heizenergie.

Dies verschafft nach Einschätzung der Volkswirte der Politik die Legitimation, mit einer Ökosteuer korrigierend einzugreifen. Daher gibt es auch gute Gründe für eine Plastiksteuer. Allerdings denkt die Kommission dabei nicht nur an Delfine und Müllhalden irgendwo in Europa, sondern auch und vor allem an ihre Kasse. Sie will die neue Abgabe, um sich endlich von der Abhängigkeit von Zuweisungen aus den Mitgliedsstaaten zu befreien. Diese Vermengung passt Ifo-Chef Fuest nicht: „Den Versuch der EU-Kommission, sich mit Hilfe einer Plastiksteuer eine eigene Einnahmequelle zu sichern, halte ich für keine gute Idee. Man sollte beide Themen auseinander halten.“

Der Staat sollte die Bürger nicht bevormunden

Grundsätzlicher fällt die Kritik an einer Zucker- oder Alkoholsteuer aus. „Aus liberaler Sicht lässt sich argumentieren, dass der Einzelne am besten selbst über seinen Konsum entscheidet“, gibt Fuest zu bedenken. Mit Sündensteuern aber erhebt die Politik den Anspruch, es besser zu wissen als das Individuum, das sich gegen Brennnesseltee aus dem Bioladen und für den Softdrink von der Tanke entscheidet. Dies nennen Experten einen „paternalistischen Ansatz“. Die Politik bevormundet die Verbraucher und schlüpft in die Rolle von Eltern, die ihre Kinder erziehen und ihnen beibringen, was gut und was schlecht für sie ist. Darin sehen Kritiker eine Überheblichkeit.

„Wer Zucker übermäßig zu sich nimmt, schadet zunächst nur sich selbst und höchstens indirekt über höhere Kosten im Gesundheitswesen auch die Gesellschaft“, meint auch Martin Beznoska vom Institut der deutschen Wirtschaft. Für ihn spricht daher einiges dafür, es eher mit Anreizen im Gesundheitssektor zu versuchen als mit Steuern.

In jedem Fall brauchen diese Verbrauchssteuern auf als schädlich eingestufte Produkte oder Zutaten einer noch besseren Begründung als die reinen Umweltsteuern. Denn mit ihnen greift die Politik nicht nur die Souveränität und Eigenverantwortung der Konsumenten ein. Sie trifft eher ungewollt auch besonders die Bürger mit den niedrigsten Einkommen. Studien aus England zeigen laut Fuest, dass Steuern auf Zucker in Softdrinks nicht immer wirken wie erhofft. „Die Leute trinken die Softdrinks weiter, zahlen aber mehr dafür.“ Einen ungünstigen Verteilungseffekt erwartet auch DIW-Experte Bach: „Arme Leute werden tendenziell stärker belastet.“

Geht es um die Gesundheit der Bürger oder Geld in den Kassen?

Dies sind keine K.o.-Einwände, die eine Zucker- oder höhere Alkoholsteuer grundsätzlich ausschließen. Aber sie sollten die Politik motivieren, Alternativen wie eine striktere Regulierung oder bessere Aufklärung zu prüfen. Durch die in den 2000er Jahren eingeführte Steuer auf Alkopops saufen sich beispielsweise weniger Jugendliche als zuvor damit ins Koma. Dafür ist es populärer geworden, sich Hochprozentiges, aber niedrig Besteuertes selbst zu mixen.

Bach bezweifelt auch, ob tatsächlich die Sorge um das Wohl der Bevölkerung die Politiker treibt oder nicht eher der Wunsch nach mehr Geld in den öffentlichen Kassen. Seit es Steuern gebe, würden Genussmittel mit Abgaben belastet. „Traditionell ging es weniger darum, die Gesundheit der Bevölkerung zu schonen, sondern die hohe Zahlungsbereitschaft für Genussmittel abzuschöpfen.“ Getrunken und geraucht wird immer. Die verlässliche Cannabis-Sucht wollten sich Abgeordnete der Grünen vor einigen Jahren zu Nutze machen, also sie für eine Legalisierung der Droge mit der Parole warben: „Kiffen für die Schwarze Null.“