Istanbul -Gleich fünf Platzverweise, davon drei in den letzten fünf Spielminuten, gab es am Samstag am sechsten Spieltag der türkischen Süper Lig im Istanbul-Derby zwischen Fenerbahce und Besiktas (2:1).



Besiktas beendet das Spiel mit 8 Spielern

Besiktas-Profi Ricardo Quaresma sah noch in der ersten Halbzeit die Gelb-Rote Karte, aufseiten von Fenerbahce folgte kurze Zeit später Luis Neto aufgrund einer Notbremse. Fünf Minuten vor dem Ende sah Gästespieler Atiba Hutchinson die Ampelkarte.



In der hektischen Schlussphase folgte noch die Rote Karte für Fenerbahces Isamil Koybasi wegen groben Foulspiels. Nach der Gelb-Roten Karte für Ougzhan Ozyakup beendete Besiktas die Partie sogar nur mit acht Spielern.

Ex–Bundesligaspieler mit Ehrentreffer

Der Ex-Hoffenheimer Ryan Babel erzielte das Ehrentor für Besiktas. Die Treffer von Fenerbahce schossen Giuliano und Vincent Janssen. (sid)