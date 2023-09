Basel -Der Schweizer René C. Jäggi, früherer Vorstandsvorsitzender des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern, ist bereits am frühen Donnerstagmorgen mit einer schweren Schussverletzung in Basel aufgefunden worden. Dies berichtet die Schweizer Tageszeitung Blick.

Der 66-Jährige hatte angeblich verwundet auf einem Stuhl im Park des Bethesda-Krankenhauses gesessen, als Rettungskräfte eintrafen und ihn in die Notfallstation einwiesen.

Keine Anzeichen auf Drittwirkung

„Unter welchen Umständen der Mann verletzt wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Ein Suizidversuch kann jedoch nicht ausgeschlossen werden“, wird die Staatsanwaltschaft zitiert. Bereits am Vortag hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass es keine Anzeichen auf einen Unfall oder eine Dritteinwirkung gebe.

Jäggi leitete ab 2002 für knapp vier Jahre die Geschicke der Pfälzer und stieg mit dem FCK 2006 aus der Bundesliga ab. Zuvor hatte er als Präsident den FC Basel nach 22 Jahren wieder zur Schweizer Meisterschaft und in die Champions League geführt. (sid)